Lourdes faz história e assume posto de maior artilheira estrangeira do Vasco Atacante paraguaia chega aos 20 gols pelo clube e supera Graciela Martínez

Referência do ataque da equipe que lidera o Brasileirão Feminino A2 de forma invicta, a atacante Lourdes alcançou mais um feito marcante ao se tornar a maior artilheira estrangeira da história do futebol feminino do Vasco. Com 20 gols pelo clube, a camisa 9 ultrapassou a compatriota Graciela Martínez e passou a ocupar sozinha o topo da lista.

Contratada em fevereiro de 2025, a paraguaia precisou de apenas duas temporadas para escrever seu nome na história do clube. O recorde chega justamente no melhor momento da equipe na temporada. Líder isolado da Série A2, com 34 pontos conquistados em 12 partidas, 43 gols marcados e apenas oito sofridos, o Vasco conta com os gols das atacantes para voltar à primeira divisão. Somente em 2026, a centroavante balançou as redes 11 vezes, oito delas na Série A2, da qual é a artilheira.

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Além da marca no futebol feminino, Lourdes também ganhou espaço na história geral do Vasco. Com os 20 gols anotados, igualou o colombiano Duvier Riascos na lista dos maiores artilheiros estrangeiros do clube, considerando as equipes masculina e feminina. Entre os paraguaios, ocupa a segunda colocação, atrás apenas de Sílvio Parodi, que marcou 37 vezes.

— É um momento muito especial para mim. Fazer parte da história do Vasco é motivo de muito orgulho. Agradeço ao clube, às minhas companheiras e à comissão, porque nada disso seria possível sem esse grupo. Vou seguir trabalhando para conquistar ainda mais — disse a atacante.

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Com a primeira fase da Série A2 na reta final, o Vasco também volta suas atenções para a Copa do Brasil Feminina. A equipe estreia nas oitavas de final no próximo dia 21 de julho, quando enfrenta o vencedor do confronto entre Mauaense e São Paulo.

Carreira de Lourdes, artilheira do Vasco

Natural de Ciudad del Este, no Paraguai, Lourdes González iniciou a carreira no Ciudad Nueva antes de atuar por várias temporadas no Cerro Porteño. Em 2022, teve passagem pelo Libertad e, no ano seguinte, transferiu-se para o Avaí/Kindermann, iniciando sua trajetória no futebol brasileiro. Contratada pelo Vasco em 2025, a atacante vive sua segunda temporada no clube e também voltou a ser convocada para a seleção paraguaia em 2026. Ela disputou a Copa América Feminina de 2022 e o Mundial Sub-17 de 2015 pelo Paraguai.

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