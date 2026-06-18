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Entrevista exclusiva: Antonia celebra retorno à Seleção Brasileira e vê concorrência como positiva

Lateral valoriza crescimento da Seleção durante período de ausência e reforça apoio a Yasmim em processo de recuperação

PorGiselly Correa BarataSão Paulo (SP)
18/06/2026 14:27
Atualizado há 3 minutos
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Antônia durante treino da Seleção Brasileira. (Luciana Vermell/CBF)
Antonia durante treino da Seleção Brasileira. (Luciana Vermell/CBF)

A palavra felicidade apareceu diversas vezes quando Antonia falou sobre o retorno à Seleção Brasileira. Ausente das convocações há um ano, a lateral-direita do Real Madrid voltou a vestir a amarelinha no período de treinamentos realizado em Itu (SP) e comemorou a oportunidade de reencontrar o grupo comandado por Arthur Elias.

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    • — Primeiro, é um privilégio para mim estar aqui. Independente de qual é a situação, você poder representar sua seleção você já está um passo à frente de quem não está aqui. Estou muito feliz de estar de volta após um ano ausente, então esses treinamentos são importantes para a gente que estava afastado, voltar e entender de novo o modelo, o sistema do Arthur — disse a defensora, em entrevista exclusiva ao Lance!.

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    No segundo semestre, Antonia deve seguir no Real Madrid. A lateral tem contrato com o clube espanhol e a tendência é que cumpra o vínculo, permanecendo na equipe para a disputa da temporada 2026/27. Após se firmar no elenco merengue, a brasileira encerrou a última campanha com participações na Liga F e na Champions. Mesmo no período ausente, ela seguiu acompanhando a evolução da Seleção e ressaltou a importância da renovação do elenco pensando na Copa do Mundo de 2027.

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    — A gente sempre fica triste de estar ausente, porque obviamente eu quero estar representando meu país, independente das circunstâncias. Estou muito feliz de ver como o Brasil evoluiu, estou acompanhando de perto, isso independe de eu estar ou não, é um Brasil só, a gente sempre busca essa evolução. Essas meninas novas, com gás, são o futuro da nossa seleção, temos uma Copa do Mundo.

    Antônia em campo pelo Real Madrid pela Liga F (Foto: Reprodução/Real Madrid)
    Antonia em campo pelo Real Madrid pela Liga F (Foto: Reprodução/Real Madrid)

    Ant0nia também abordou o crescimento da concorrência na lateral, posição que durante anos foi apontada como uma das carências da Seleção. Para ela, o surgimento de novas opções eleva o nível coletivo e obriga todas as atletas a buscarem evolução constante.

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    — A gente sempre acha que ter alguém na sua sombra faz você evoluir, de certa forma. Sabemos que por muito tempo tivemos falta de laterais, mas agora tem aparecido muitas meninas, porque faz a gente se exigir mais, trabalhar mais e aumenta o nível da seleção. Independente se eu esteja ou não, quero que a seleção esteja melhor.

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    Após uma longa temporada na Espanha, a defensora contou que tenta aproveitar o período de descanso para recuperar as energias, mas sem deixar de lado a preparação física para o retorno aos compromissos do clube e da Seleção.

    — Tento aproveitar o máximo possível as férias, porque é muito complicada a temporada, são muitos jogos, muitos treinos. A gente acaba tentando se desconectar, ficar mais próxima da família, se desconectar o tempo que tem. Mas, de certa forma, a gente tem que se preparar, manter os treinamentos, para poder voltar para a temporada da melhor forma possível e esses treinos vieram para ajudar.

    Companheira de Yasmim tanto no Real Madrid quanto na Seleção Brasileira, Antonia também falou sobre a lesão da lateral-esquerda, que sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho. A defensora revelou a proximidade entre as duas e destacou a importância do apoio emocional durante o período de recuperação. Recentemente, Yasmim rescindiu com o clube espanhol e passou por cirurgia em São Paulo.

    — É um momento que nenhuma atleta quer passar, porque é uma lesão muito grave, uma lesão que a gente já sabe o tempo de recuperação, que é muito. Então, realmente a gente precisa dar muita força nesse momento. Ela é uma atleta que me deu sempre muita força lá no clube e aqui na seleção sempre estivemos muito próximas, e quando ela foi para o Real Madrid mais ainda. É um momento realmente que a gente se aproximou mais, e a força que eu dou a ela tenho certeza que se acontecesse comigo ela me daria de volta.

    Antônia e Yasmim defendem o Real Madrid na Liga F
    Antonia e Yasmim pelo Real Madrid. (Foto: Reprodução/Instagram)
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