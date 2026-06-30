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Na mira de gigantes europeus, Salma Paralluelo deixa o Barcelona

Jogadora espanhola definirá destino dos próximos dias

PorGiselly Correa BarataSão Paulo (SP)
30/06/2026 19:33
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Salma Paralluelo deixou o Barcelona ao término do seu contrato. (Barcelona/Divulgação)
Salma Paralluelo deixou o Barcelona ao término do seu contrato. (Barcelona/Divulgação)

A atacante Salma Paralluelo está de saída do Barcelona. O clube catalão anunciou nesta semana o fim do vínculo da espanhola, que tinha contrato até 30 de junho de 2026 e encerra uma passagem de quatro temporadas marcada por títulos e protagonismo.

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    • Aos 22 anos, Paralluelo deixa o Barça após disputar 131 partidas e marcar 72 gols. No período, conquistou 15 títulos: três Champions Feminina, quatro Liga F's, três Copas da Rainha, quatro Supercopas da Espanha e uma Copa da Catalunha.

    Na final da Liga dos Campeões de 2025/26, marcou os dois gols da vitória por 2 a 0 sobre o Lyon, resultado que garantiu o quarto título europeu da história do Barcelona. Foram justamente seus últimos gols com a camisa blaugrana. Em comunicado oficial, o clube agradeceu à jogadora pela dedicação ao longo das quatro temporadas e desejou sucesso na sequência da carreira.

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    — O Barcelona agradece a Salma Paralluelo pelo comprometimento, dedicação e contribuição ao longo de suas quatro temporadas vestindo a camisa do clube. Desejamos a ela muito sucesso em seu futuro.

    Segundo a imprensa europeia, o futuro de Paralluelo deve seguir entre as principais potências do futebol feminino. Arsenal, Chelsea e Lyon aparecem entre os clubes interessados na contratação da atacante espanhola, que chega ao mercado como uma das jogadoras mais valorizadas da modalidade.

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    A movimentação acontece em um momento de mudanças no futebol feminino europeu. Recentemente, Alexia Putellas também acertou sua transferência para o London City, encerrando uma longa trajetória no Barcelona.

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    Carreira de Salma Paralluelo

    Natural de Zaragoza, Salma Paralluelo iniciou a carreira nas categorias de base do Prainsa Zaragoza antes de se transferir para o Villarreal. O desempenho chamou a atenção do Barcelona, que a contratou em 2022, quando a atacante tinha apenas 18 anos.

    Pela seleção da Espanha, Paralluelo também coleciona títulos importantes. Foi campeã da Copa do Mundo de 2023, da Liga das Nações Feminina e conquistou os Mundiais Sub-17 e Sub-20, tornando-se uma das atletas mais vitoriosas de sua geração.

    Na temporada 2025/26, disputou 41 partidas entre Barcelona e seleção espanhola, marcou 13 gols e distribuiu 10 assistências. Além dos dois gols na final da Liga dos Campeões, terminou a Liga F com seis gols e cinco assistências.

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