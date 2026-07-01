Gio Garbelini se pronuncia após arquivamento de acusação de racismo Brasileira volta a negar qualquer declaração racista e agradece o apoio

Um dia após o arquivamento definitivo do processo disciplinar por suposto racismo na Espanha, Gio Garbelini se pronunciou nas redes sociais. A atacante do Atlético de Madrid afirmou que "a verdade prevaleceu", voltou a negar que tenha feito qualquer declaração racista e disse que agora é hora de "virar a página".

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Em seu perfil, a brasileira lembrou que foi acusada durante a semifinal da Copa da Rainha, disputada em março, e destacou que sempre negou as acusações desde o primeiro momento. Gio afirmou que o arquivamento do processo confirma sua versão dos fatos e reforçou sua posição de repúdio a qualquer forma de discriminação.

— Faz alguns meses, fui acusada de racismo em uma partida da Copa da Rainha. Hoje, com o arquivamento definitivo do processo disciplinar pela Federação Espanhola de Futebol, esse capítulo se encerra.

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A atacante também voltou a negar categoricamente que tenha utilizado qualquer expressão de cunho racista durante a partida.

— Desde o primeiro momento, neguei ter dito qualquer expressão racista, porque isso simplesmente nunca aconteceu.

Na sequência da publicação, Gio ressaltou que o racismo sempre foi algo incompatível com seus valores e agradeceu o apoio recebido durante todo o período em que esteve sob investigação.

— O racismo é algo que rejeito de forma absoluta e sempre será assim. Quem me conhece sabe dos valores que tenho e do respeito com que sempre tratei todas as pessoas, dentro e fora dos gramados.

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➡️ Denúncia de racismo contra Gio Garbelini é arquivada

A jogadora afirmou que pretende deixar o episódio para trás e concentrar as atenções na sequência da temporada pelo Atlético de Madrid e nos compromissos com a Seleção Brasileira.

— Agora é virar a página. Tenho uma temporada importante com o Atlético de Madrid, compromissos com a Seleção Brasileira Feminina e muito futebol pela frente. Meu agradecimento especial a todos que estiveram ao meu lado durante esse período.

A publicação foi encerrada com uma frase em destaque: "A verdade prevaleceu." Confira:

Entenda o caso

O episódio aconteceu no dia 17 de março, durante a semifinal da Copa da Rainha entre Atlético de Madrid e Tenerife. Após a expulsão da zagueira Fatou Dembele, a goleira do Tenerife, Noelia Ramos, informou à arbitragem que Gio Garbelini teria dirigido à defensora a palavra "negra". Embora os árbitros tenham registrado na súmula que não ouviram a suposta ofensa, o protocolo antirracismo foi acionado e a partida ficou paralisada por cerca de cinco minutos.

Após a conclusão da investigação, a Federação Espanhola arquivou definitivamente o processo disciplinar por ausência de provas suficientes para comprovar a acusação contra a atacante brasileira. Desde o início do caso, Gio sustentou que nunca fez qualquer declaração de caráter racista.