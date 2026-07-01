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Cabe no seu time? Marta e outras brasileiras aparecem em lista de agentes livres da NWSL

Debinha, Angelina e Luana também têm contrato até o fim desta temporada

PorGiselly Correa BarataSão Paulo (SP)
01/07/2026 19:13
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Semana do futebol feminino terá Marta em campo pela NWSL
Marta em campo pelo Orlando Pride (Foto: Reprodução/Instagram)

As brasileiras Marta, Angelina, Debinha e Luana aparecem na lista de jogadoras que poderão se tornar agentes livres na NWSL ao fim da temporada de 2026. A lista reúne atletas cujos contratos se encerram após a próxima temporada e que, caso não renovem seus vínculos, estarão aptas a negociar gratuitamente com qualquer clube. O levantamento é do blog Wosoworld, especializado em futebol feminino.

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    • Entre os nomes de maior destaque está Marta, considerada uma das maiores jogadoras da história do futebol feminino e atualmente no Orlando Pride. Ao lado dela aparecem outras atletas com passagem frequente pela Seleção Brasileira, como Debinha, destaque do Kansas City Current - que tem opção de renovação por mais um ano -, Angelina e Luana, ambas do Orlando Pride.

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    Orlando Pride v Washington Spirit &#8211; NWSL 2024 Championship Game
    KANSAS CITY, MISSOURI - NOVEMBER 23: Marta #10 of the Orlando Pride speaks to teammates before the NWSL 2024 Championship Game against the Washington Spirit at CPKC Stadium on November 23, 2024 in Kansas City, Missouri. Kyle Rivas/Getty Images/AFP (Photo by Kyle Rivas / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

    A condição de agente livre permite que as atletas assinem um pré-contrato ou acertem uma transferência sem custos de aquisição ao término do vínculo. A lista ainda reúne diversas estrelas da NWSL e do futebol mundial, como Rose Lavelle, Alyssa Naeher, Casey Krueger, Abby Dahlkemper, Midge Purce, Adriana Leon, Jessie Fleming, Ann-Katrin Berger, Sarah Gorden e Sophia Wilson.

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    Lista completa de agentes livres da NWSL para 2027

    1. Kerry Abello
    2. Mimi Alidou
    3. Angelina
    4. Kimmi Ascanio
    5. Kat Asman
    6. Jordan Baggett
    7. Natalie Bain
    8. Elizabeth Ball
    9. Melanie Barcenas
    10. Ann-Katrin Berger
    11. Hannah Betfort
    12. Camryn Biegalski
    13. Jenna Bike
    14. Tess Boade
    15. Messiah Bright
    16. Courtney Brown
    17. Ryanne Brown
    18. Trinity Byars
    19. Jess Carter
    20. Seven Castaín
    21. Deyna Castellanos
    22. Allysha Chapman
    23. Avery Ciorbu
    24. Danielle Colaprico
    25. Kaylie Collins
    26. McKinley Crone
    27. Abby Dahlkemper
    28. Debinha
    29. Caroline Delisle
    30. Cece Delzer
    31. Savannah DeMelo
    32. Vanessa DiBernardo
    33. Julie Doyle
    34. Evelina Duljan
    35. Caprice Dydasco
    36. Claire Emslie
    37. Bayley Feist
    38. Jess Fishlock*
    39. Jessie Fleming
    40. Erynn Floyd
    41. Leah Freeman
    42. Mandy Freeman
    43. Mirann Gacioch
    44. Clare Gagne
    45. Emma Gaines-Ramos
    46. Nádia Gomes
    47. Sarah Gorden
    48. Didi Haračić
    49. Cate Hardin
    50. Khyah Harper
    51. Jyllissa Harris
    52. Nya Harrison
    53. Ella Hase
    54. Madison Haugen
    55. Kathrin Hendrich
    56. Hal Hershfelt
    57. Shelby Hogan
    58. Shae Holmes
    59. Kelli Hubly
    60. Deaira Jackson
    61. Andrea Kitahata
    62. Casey Krueger
    63. Natalia Kuikka
    64. Cloé Lacasse
    65. Flora Marta Lacho
    66. Rose Lavelle
    67. Adriana Leon
    68. Luana
    69. Renee Lyles
    70. Devin Lynch
    71. Halle Mackiewicz
    72. Maitane
    73. Marta
    74. Cara Martin
    75. Emily Mason
    76. Manaka Matsukubo
    77. Sophia Mattice
    78. Phoebe McClernon
    79. Mallie McKenzie
    80. Emily Menges
    81. Maddie Mercado
    82. Paige Metayer
    83. Tatum Milazzo
    84. Camryn Miller
    85. Cassie Miller
    86. Natalie Mitchell
    87. Miyabi
    88. Perle Morroni
    89. Brecken Mozingo
    90. Kylie Nadaner
    91. Alyssa Naeher
    92. Aria Nagai
    93. Faith Nguyen
    94. Jordan Nytes
    95. Isabella Obaze
    96. Oihane
    97. Nicole Payne
    98. Oli Peña
    99. Maddie Pokorny
    100. Sarah Puntigam
    101. Midge Purce
    102. Kaleigh Riehl
    103. Makenzy Robbe
    104. Rocky Rodríguez
    105. Cristina Roque
    106. Leicy Santos
    107. Sophie Schmidt
    108. Hannah Seabert
    109. Talia Sommer
    110. Alexa Spaanstra
    111. Heather Stainbrook
    112. Talia Staude
    113. Kolo Suliafu
    114. Andi Sullivan
    115. Ana Tejada
    116. Pietra Tordin
    117. Kiki Van Zanten
    118. Viviana Villacorta
    119. Dani Weatherholt
    120. Faith Webber
    121. Amanda West
    122. Sophia Wilson
    123. Olivia Wingate
    124. Sara Wojdelko
    125. Arin Wright
    126. Summer Yates
    127. Ivy Younce

    * Jess Fishlock aparece na lista como atleta e treinadora (player/coach).

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