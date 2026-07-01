Cabe no seu time? Marta e outras brasileiras aparecem em lista de agentes livres da NWSL
Debinha, Angelina e Luana também têm contrato até o fim desta temporada
As brasileiras Marta, Angelina, Debinha e Luana aparecem na lista de jogadoras que poderão se tornar agentes livres na NWSL ao fim da temporada de 2026. A lista reúne atletas cujos contratos se encerram após a próxima temporada e que, caso não renovem seus vínculos, estarão aptas a negociar gratuitamente com qualquer clube. O levantamento é do blog Wosoworld, especializado em futebol feminino.
Entre os nomes de maior destaque está Marta, considerada uma das maiores jogadoras da história do futebol feminino e atualmente no Orlando Pride. Ao lado dela aparecem outras atletas com passagem frequente pela Seleção Brasileira, como Debinha, destaque do Kansas City Current - que tem opção de renovação por mais um ano -, Angelina e Luana, ambas do Orlando Pride.
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A condição de agente livre permite que as atletas assinem um pré-contrato ou acertem uma transferência sem custos de aquisição ao término do vínculo. A lista ainda reúne diversas estrelas da NWSL e do futebol mundial, como Rose Lavelle, Alyssa Naeher, Casey Krueger, Abby Dahlkemper, Midge Purce, Adriana Leon, Jessie Fleming, Ann-Katrin Berger, Sarah Gorden e Sophia Wilson.
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Lista completa de agentes livres da NWSL para 2027
- Kerry Abello
- Mimi Alidou
- Angelina
- Kimmi Ascanio
- Kat Asman
- Jordan Baggett
- Natalie Bain
- Elizabeth Ball
- Melanie Barcenas
- Ann-Katrin Berger
- Hannah Betfort
- Camryn Biegalski
- Jenna Bike
- Tess Boade
- Messiah Bright
- Courtney Brown
- Ryanne Brown
- Trinity Byars
- Jess Carter
- Seven Castaín
- Deyna Castellanos
- Allysha Chapman
- Avery Ciorbu
- Danielle Colaprico
- Kaylie Collins
- McKinley Crone
- Abby Dahlkemper
- Debinha
- Caroline Delisle
- Cece Delzer
- Savannah DeMelo
- Vanessa DiBernardo
- Julie Doyle
- Evelina Duljan
- Caprice Dydasco
- Claire Emslie
- Bayley Feist
- Jess Fishlock*
- Jessie Fleming
- Erynn Floyd
- Leah Freeman
- Mandy Freeman
- Mirann Gacioch
- Clare Gagne
- Emma Gaines-Ramos
- Nádia Gomes
- Sarah Gorden
- Didi Haračić
- Cate Hardin
- Khyah Harper
- Jyllissa Harris
- Nya Harrison
- Ella Hase
- Madison Haugen
- Kathrin Hendrich
- Hal Hershfelt
- Shelby Hogan
- Shae Holmes
- Kelli Hubly
- Deaira Jackson
- Andrea Kitahata
- Casey Krueger
- Natalia Kuikka
- Cloé Lacasse
- Flora Marta Lacho
- Rose Lavelle
- Adriana Leon
- Luana
- Renee Lyles
- Devin Lynch
- Halle Mackiewicz
- Maitane
- Marta
- Cara Martin
- Emily Mason
- Manaka Matsukubo
- Sophia Mattice
- Phoebe McClernon
- Mallie McKenzie
- Emily Menges
- Maddie Mercado
- Paige Metayer
- Tatum Milazzo
- Camryn Miller
- Cassie Miller
- Natalie Mitchell
- Miyabi
- Perle Morroni
- Brecken Mozingo
- Kylie Nadaner
- Alyssa Naeher
- Aria Nagai
- Faith Nguyen
- Jordan Nytes
- Isabella Obaze
- Oihane
- Nicole Payne
- Oli Peña
- Maddie Pokorny
- Sarah Puntigam
- Midge Purce
- Kaleigh Riehl
- Makenzy Robbe
- Rocky Rodríguez
- Cristina Roque
- Leicy Santos
- Sophie Schmidt
- Hannah Seabert
- Talia Sommer
- Alexa Spaanstra
- Heather Stainbrook
- Talia Staude
- Kolo Suliafu
- Andi Sullivan
- Ana Tejada
- Pietra Tordin
- Kiki Van Zanten
- Viviana Villacorta
- Dani Weatherholt
- Faith Webber
- Amanda West
- Sophia Wilson
- Olivia Wingate
- Sara Wojdelko
- Arin Wright
- Summer Yates
- Ivy Younce
* Jess Fishlock aparece na lista como atleta e treinadora (player/coach).
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