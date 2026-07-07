Kahn ironiza 'caso Balogun' na Copa e pede revanche contra Brasil Em 2002, Ballack não jogou a final da Copa contra o Brasil por suspensão

O ex-goleiro da seleção alemã, Oliver Kahn, criticou a Fifa por anular a suspensão do atacante norte-americano Balogun nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Em suas redes sociais, o ex-arqueiro fez uma brincadeira, lembrando-se da suspensão de Michael Ballack na final da Copa de 2002, contra o Brasil.

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Kahn disse que a decisão da Fifa é uma forma de "reescrever" a história do futebol. De forma irônica, o ex-jogador pediu a anulação da suspensão de Ballack e um novo confronto contra o Brasil.

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- Se estamos reescrevendo a história do futebol agora, tenho uma pequena sugestão: gostaria que a FIFA anulasse o cartão amarelo mostrado a Michael Ballack na semifinal da Copa do Mundo de 2002, aquele que o deixou fora da final. E já que estamos nesse assunto, poderíamos muito bem jogar novamente a final contra o Brasil.

If we're rewriting football history now, I have a small suggestion:

I'd like FIFA to rescind the yellow card shown to Michael Ballack in the 2002 World Cup semifinal, the one that ruled him out of the final.

And while we're at it, we might as well replay the final against Brazil. pic.twitter.com/Z69fJfH8cz — Oliver Kahn (@OliverKahn) July 7, 2026

Alemanha x Brasil na Copa do Mundo de 2002

No ano do penta da Seleção Brasileira, Michael Ballack, um dos craques da Alemanha, perdeu a final contra o Brasil por suspensão. O meio-campista foi uma peça fundamental da equipe alemã, marcando três gols e dando quatro assistências naquela campanha.

Na ocasião, o alemão fez o gol da vitória contra a Coreia do Sul na semifinal, mas levou mais um cartão amarelo no torneio, o que resultou na suspensão automática da final. A ausência de Ballack na decisão contra o Brasil motivou discussões que levaram a Fifa a alterar o regulamento em edições posteriores para evitar que jogadores ficassem de fora da final dessa forma. Atualmente, os cartões amarelos são zerados após as quartas de final.

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Na decisão, a Alemanha perdeu para o Brasil por 2 a 0. Ironicamente, o goleiro Oliver Kahn, que foi eleito o melhor jogador da Copa antes daquela final e só havia sido vazado uma única vez na competição inteira, falhou no primeiro gol do Brasil.

Oliver Kahn foi eleito o melhor jogador da Copa do Mundo de 2002, mas falhou na final e foi vice para o Brasil (Foto: Pedro Ugarte/AFP)

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O 'caso Balogun'

Na vitória por 2 a 0 sobre a Bósnia e Herzegovina, Folarin Balogun marcou um dos gols da classificação dos Estados Unidos, mas acabou expulso aos 64 minutos após atingir o tornozelo de Tarik Muharemovic em uma disputa aérea. Inicialmente, o árbitro Raphael Claus não marcou falta, mas mudou a decisão após revisão do VAR e aplicou o cartão vermelho direto, o que, pelas regras da Fifa, resultaria automaticamente em suspensão para a partida seguinte.

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A expulsão gerou forte repercussão nos Estados Unidos e mobilizou o presidente Donald Trump, que pediu à Fifa a revisão da punição. No fim, a entidade decidiu suspender a execução da suspensão por um ano com base no artigo 27 do Código Disciplinar. Assim, Balogun foi liberado para atuar. A Federação Belga contestou a decisão e apresentou um recurso de emergência para impedir a presença de Balogun. O Comitê Disciplinar, porém, rejeitou o pedido por entender que a Bélgica não era parte legítima no processo.

De Ketelaere comemora gol marcado pela Bélgica sobre os Estados Unidos na Copa do Mundo; jogo acabou 4 a 1 para os europeus (Foto: Alex Grimm/AFP)

Além de Oliver Kahn, várias outras personalidades do cenário esportivo expressaram ser contra a decisão da Fifa. Jürgen Klopp criticou Donald Trump e Gianni Infantino, afirmando que os dois "não entendem nada de futebol e não deveriam ter absolutamente nada a ver com isso". O técnico da Noruega, Ståle Solbakken, também se pronunciou: "Foi uma decisão péssima que prejudicará a Copa do Mundo".

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A Bélgica também se mostrou extremamente descontente com a decisão, com críticas do técnico e da federação. Após marcar o quarto gol, jogadores da Bélgica comemoraram com uma "dança de Trump", que repercutiu durante a campanha presidencial dos Estados Unidos em 2024. A provocação continuou fora de campo: nas redes sociais, a seleção belga publicou uma foto de Romelu Lukaku fazendo o gesto de levar a mão à orelha, acompanhada de uma legenda "revertam isso", em tom de deboche com o episódio.

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