Amanda Gutierres acredita em evolução do Boston Legacy na NWSL Equipe entra em campo neste domingo (5), contra o Bay FC

A pausa no calendário da NWSL chegou ao fim, e Amanda Gutierres acredita que o período pode representar um ponto de virada para o Boston Legacy na temporada. Após aproveitar a interrupção para defender a Seleção Brasileira e recuperar as energias, a atacante afirmou que o elenco retorna preparado para encarar uma sequência considerada decisiva na luta por uma campanha de recuperação na principal liga de futebol feminino dos Estados Unidos.

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A brasileira destacou que o tempo sem partidas oficiais foi importante tanto do ponto de vista físico quanto mental. Além do descanso, Amanda ressaltou a experiência vivida com a seleção durante a Data Fifa e afirmou que agora o foco está completamente voltado para o clube, que retomou os treinamentos pensando na segunda metade da competição.

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— Estou muito animada com esse retorno. A pausa foi importante para descansar, recuperar as energias e também aproveitar o período com a seleção, que foi muito especial para mim. Agora a cabeça já está totalmente voltada para o clube. Fizemos uma boa preparação nesses dias e estamos prontas para voltar a competir — disse ela.

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O Boston Legacy chega à retomada da NWSL buscando confirmar a reação iniciada antes da paralisação. Depois de um começo irregular, a equipe conseguiu somar pontos importantes nas últimas rodadas e ganhou confiança para a sequência do campeonato, e está na 14º posição, até o momento, fora da zona de classificação. Para Amanda, manter o nível apresentado nas partidas anteriores será fundamental.

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— Entramos em uma fase muito importante da temporada, então sabemos que cada jogo vai fazer diferença. Um pouco antes da pausa, conseguimos pontos importantes e fizemos boas partidas. A ideia é voltar nesse ritmo, seguir evoluindo e buscar uma sequência positiva para subir ainda mais na tabela — analisou a atacante.

Contratada pelo Boston Legacy após viver uma das fases mais goleadoras da carreira no Palmeiras, Amanda também acredita que a evolução coletiva foi determinante para a mudança de desempenho da equipe ao longo da temporada.

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— Acho que o grupo cresceu muito ao longo da temporada. Tivemos um começo difícil, mas conseguimos dar a volta por cima e mostrar a nossa força. Quero continuar evoluindo também, ajudar a equipe dentro de campo e fazer uma segunda metade de campeonato ainda melhor — completou.

Aos 25 anos, Amanda disputa sua primeira temporada na NWSL. Até aqui, a atacante soma 12 partidas pelo Boston Legacy na liga, com dois gols e duas assistências. O Boston Legacy volta a campo neste domingo, às 13h (horário de Brasília), para enfrentar o Bay FC, fora de casa.

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