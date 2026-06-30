Atlético de Madrid arquiva denúncia de racismo contra Gio Garbelini Clube espanhol afirmou que não encontrou provas suficientes contra a brasileira

A brasileira Gio Garbelini não sofrerá punição pelo caso de suposto racismo registrado durante a semifinal da Copa da Rainha, em março. O Atlético de Madrid informou nesta terça-feira que a investigação interna sobre a denúncia foi arquivada após a conclusão de que não foram encontradas provas suficientes para sustentar a acusação contra a atacante.

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Segundo o clube espanhol, o processo foi conduzido de acordo com os protocolos da Federação Espanhola de Futebol (RFEF) e levou em consideração os registros da arbitragem e a apuração dos fatos ocorridos durante a partida contra o Tenerife. Ao fim da investigação, o Atlético concluiu que não havia elementos que comprovassem a suposta conduta racista atribuída à brasileira.

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O episódio ocorreu no dia 17 de março, durante a semifinal da Copa da Rainha. Aos 44 minutos do segundo tempo, após a expulsão da zagueira Fatou Dembele, a goleira do Tenerife, Noelia Ramos, comunicou à arbitragem que Gio Garbelini teria se dirigido à defensora utilizando a palavra "negra". Embora os árbitros tenham informado na súmula que não ouviram a suposta fala, o protocolo antirracismo foi acionado e a partida ficou paralisada por cerca de cinco minutos.

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O confronto terminou com vitória do Atlético de Madrid por 1 a 0 e classificação para a final da competição, mas a tensão continuou após o apito final. A súmula também registrou uma confusão no túnel de acesso aos vestiários envolvendo atletas das duas equipes, situação que precisou ser contida e contou com intervenção policial.

Dias após o episódio, Gio Garbelini publicou uma nota oficial nas redes sociais negando categoricamente qualquer ofensa de cunho racista. A atacante afirmou que a declaração registrada em súmula "simplesmente não aconteceu" e destacou que sempre repudiou qualquer forma de discriminação. "O racismo é algo que rejeito profundamente. Vai contra tudo o que sou e tudo o que vivi no esporte", escreveu a brasileira na ocasião.

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Com o arquivamento da investigação, o caso é encerrado sem sanções à jogadora do Atlético de Madrid. Até o momento, Gio Garbelini ainda não se manifestou publicamente sobre a decisão anunciada pelo clube.

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