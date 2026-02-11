Conteúdo Especial

Carregando conteúdo especial...

A Seleção Brasileira será convocada pela primeira vez em 2026 nesta quinta-feira (12), às 11h (de Brasília), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro, para compromissos válidos pela Data Fifa de março. Responsável pela escolha das jogadoras que vestem a Amarelinha, Arthur Elias está à frente da equipe nacional desde 2023 e inicia mais um ano no cargo já com foco nas possíveis convocadas para a Copa do Mundo de 2027, que será sediada no Brasil.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Abaixo, o Lance! separou uma retrospectiva com as principais passagens do trabalho do mestre à beira do gramado na função máxima do futebol feminino brasileiro, divididos por ano, e, em seguida, analisa as convocadas no período.

2023: primeiros testes 🧩

No dia 1º de setembro de 2023, o Brasil iniciou uma nova era com a mudança no comando técnico. Após a saída da sueca Pia Sundhage, eliminada na fase de grupos da Copa do Mundo daquele ano, a CBF anunciou a chegada de Arthur Elias, multicampeão pelo Corinthians.

continua após a publicidade

Naquele ano, em sua primeira convocação, o treinador chamou 30 atletas para um período de treinamentos na Granja Comary, em Teresópolis, no Rio de Janeiro. A principal novidade foi o retorno de Cristiane, que havia ficado fora das listas de Pia ao longo do último ciclo, inclusive ausente no Mundial de 2023. A primeira convocação para jogos oficiais ocorreu em outubro, quando a Seleção enfrentou o Canadá em duas partidas: vitória por 1 a 0 no dia 28, e derrota por 2 a 0 no dia 31.

Cristiane domina a bola durante treino da Seleção Brasileira no Arruda, em Recife (Foto: Marlon Costa/GazetaPress)

Em novembro, Arthur convocou mais 25 jogadoras para defender o Brasil em três amistosos. Em 30 de novembro, as Canarinhas venceram o Japão por 4 a 3; na revanche, em 3 de dezembro, a equipe foi superada pelas japonesas por 2 a 0, antes de encerrar a série com goleada por 4 a 0 sobre a Nicarágua, no dia 6.

continua após a publicidade

2024: a inimiga agora é a mesma 🗽

Com a virada do ano, o objetivo de Elias e de sua comissão técnica passou a ser a montagem do elenco para a Copa Ouro Feminina e, principalmente, para os Jogos Olímpicos. Para isso, o treinador tomou decisões difíceis e deixou fora da lista as experientes Marta, Cristiane e Tamires. A goleira Lelê, das Brabas, foi cortada por lesão e deu lugar a Gabi Barbieri, recém-chegada ao Flamengo. Na convocação seguinte, a última antes de Paris 2024, o técnico voltou a apostar nas veteranas.

Antes do evento olímpico, o Brasil realizou excelente campanha na Copa Ouro até alcançar a final. Na fase de grupos, venceu Porto Rico por 1 a 0, a Colômbia por 1 a 0 e o Panamá por 5 a 0. No mata-mata, superou a Argentina por 5 a 1 nas quartas de final e o México por 3 a 0 na semifinal. Na decisão, porém, foi derrotado pelos Estados Unidos por 1 a 0.

Elenco e comissão técnica da Seleção Brasileira após o vice-campeonato da Copa Ouro Feminina de 2024 (Foto: Leandro Lopes/CBF)

Em julho, Arthur divulgou a lista com 18 atletas e quatro suplentes para as Olimpíadas, com Marta como a atleta mais experiente do grupo. A principal surpresa foi a ausência de Cristiane, que participou de boa parte do ciclo, mas não figurou entre as selecionadas.

As Canarinhas fizeram campanha irregular na fase de grupos, com vitória na estreia sobre a Nigéria por 1 a 0, no dia 25 de julho, seguida por duas derrotas consecutivas: 2 a 1 para o Japão, no dia 28, e 2 a 0 para a Espanha, no dia 31. Ainda assim, garantiram a classificação e mudaram de patamar no mata-mata, ao vencer a França por 1 a 0, em 3 de agosto, e dar o troco na Espanha com triunfo por 4 a 2, no dia 6, placar que assegurou a vaga na final em seu melhor momento na competição.

Contudo, perdeu para os Estados Unidos, de novo, por 1 a 0, em 10 de agosto de 2024, na final que resultou na medalha de prata. Depois do golpe, o comandante passou a testar novos nomes, já com foco no ciclo seguinte, e, ao todo, convocou mais de 60 atletas diferentes.

Brasil: Marta posa com a medalha de prata dos Jogos Olímpicos de 2024 do futebol feminino (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

2025: as melhores da América e do Sul...e da Europa? 🌍

Na primeira oportunidade de 2025, o treinador repetiu a estratégia adotada no início de seu trabalho, em 2023, e convocou 30 jogadoras para um período de treinamentos na Granja Comary. Em junho, chamou 23 atletas para representar o Brasil na disputa da Copa América.

A campanha no torneio continental foi praticamente irretocável: quatro vitórias e duas igualdades no tempo regulamentar em seis partidas. Houve domínio na fase de grupos, com triunfos por 2 a 0 sobre a Venezuela, 6 a 0 diante da Bolívia e 4 a 1 contra o Paraguai, além de empate sem gols com a Colômbia. Na semifinal, a Seleção confirmou a superioridade ao golear o Uruguai por 5 a 1. Na decisão, Seleção conquistou o título pela nona vez em sua história ao vencer as colombianas nos pênaltis por 5 a 4, após empate por 4 a 4 no tempo regulamentar.

Jogadoras da Seleção Brasileira comemoram durante os pênaltis da partida entre Brasil e Colômbia, válida pela final da Copa América de 2025 (Foto: Lívia Villas Boas/CBF)

Na sequência da temporada, a Verde-Amarela realizou amistosos contra quatro equipes europeias e somou três vitórias e uma derrota. Em 25 de outubro, venceu a Inglaterra por 2 a 1; no dia 28, superou a Itália por 1 a 0. No mês seguinte, foi derrotada pela Noruega por 3 a 1, único revés do período, e encerrou o ano em alta ao golear Portugal por 5 a 0, em 2 de dezembro.

2026: amistosos com irmãs latino-americanas 🤝

Agora, para começar 2026 com o pé direito, Arthur Elias será responsável por selecionar atletas para três amistosos contra seleções do continente americano: Costa Rica, Venezuela e México. Abaixo, veja a agenda das Canarinhas para os primeiros compromissos da Data Fifa deste ano.

📍 Costa Rica x Brasil

Data: 27 de fevereiro

Horário: 19h (de Brasília)

Local: Estádio Alejandro Morera Soto, em Alajuela (Costa Rica)

📍 Brasil x Venezuela

Data: 4 de março

Horário: 15h (de Brasília)

Local: Centro de Treinamento da Federação Mexicana de Futebol, em Toluca, México

📍 Brasil x México

Data: 7 de março

Horário: 17h (de Brasília)

Local: Estádio Ciudad de los Deportes, na Cidade do México

Em uma tentativa de prever a próxima convocação de Arthur Elias, é necessário voltar atrás e analisar suas tomadas de decisão ao longo desses dois anos e cinco meses no comando da Seleção. Abaixo, confira a tabela com o número de convocações por atleta sob o comando do treinador, separadas por posição e com seus clubes atuais na carreira:

Goleiras 🧤

Atleta 👩 Clube atual 👕 Convocações ⭐ Lorena Kansas City Current (USA) 11 Camila Cruzeiro (BRA) 7 Luciana Ferroviária (BRA) 6 Natascha Palmeiras (BRA) 6 Cláudia Fluminense (BRA) 6 Letícia Corinthians (BRA) 5 Tainá América-MG (BRA) 4 Kemelli Corinthians (BRA) 1 Amanda Ferroviária (BRA) 1 Gabi Barbieri Flamengo (BRA) 1 Carlinha São Paulo (BRA) 1 Thaís Benfica (POR) 1

Defensoras 🛡️

Atleta 👩 Clube atual 👕 Convocações ⭐ Yasmim Real Madrid (ESP) 15 Tarciane Lyon (FRA) 11 Antonia Real Madrid (ESP) 10 Bruninha Gotham (USA) 9 Lauren Atlético de Madrid (ESP) 9 Fernanda Palermo Palmeiras (BRA) 9 Isa Haas América-MEX (MEX) 8 Thaís Ferreira Corinthians (BRA) 7 Rafaelle Orlando Pride (USA) 6 Kaká São Paulo (BRA) 6 Tamires Corinthians (BRA) 6 Mariza Corinthians (BRA) 5 Bia Menezes São Paulo (BRA) 3 Kathellen Al-Nassr (SAU) 3 Vitória Calhau Cruzeiro (BRA) 3 Tainara Bayern de Munique (GER) 2 Camilinha São Paulo (BRA) 2 Fátima Dutra Ferroviária (BRA) 2 Isabela PSG (FRA) 2 Kati Ferroviária (BRA) 1

Meio-campistas 🧠

Atleta 👩 Clube atual 👕 Convocações ⭐ Duda Sampaio Corinthians (BRA) 14 Angelina Orlando Pride (USA) 13 Vitória Yaya PSG (FRA) 8 Ary Borges Racing Louisville (USA) 8 Lais Estevam Palmeiras (BRA) 7 Ana Vitória Atlético de Madrid (ESP) 7 Luana Orlando Pride (USA) 4 Brena Palmeiras (BRA) 3 Julia Bianchi Internacional (BRA) 2 Gabi Zanotti Corinthians (BRA) 2 Aline Milene São Paulo (BRA) 1

Atacantes ⚽

Atleta 👩 Clube atual 👕 Convocações ⭐ Gabi Portilho Gotham (USA) 12 Adriana Al Qadsiah (KSA) 10 Kerolin Manchester City (GBR) 9 Marta Orlando Pride (USA) 8 Jheniffer Tigres (MEX) 8 Amanda Gutierres Palmeiras (BRA) 8 Ludmila Chicago Red Stars (USA) 8 Priscila América (MEX) 7 Gio Atlético de Madrid (ESP) 7 Bia Zaneratto Kansas City Current (USA) 7 Debinha Kansas City Current (USA) 6 Gabi Nunes Aston Villa (GBR) 5 Dudinha San Diego Wave (USA) 5 Luany Atlético de Madrid (ESP) 5 Cristiane Flamengo (BRA) 4 Geyse Gotham (USA) 4 Aline Gomes North Carolina Courage (USA) 3 Eudimilla Corinthians (BRA) 2 Duda Santos Ferroviária (BRA) 2 Vic Albuquerque Corinthians (BRA) 2 Marília Cruzeiro (BRA) 2 Jhonson Corinthians (BRA) 2 Tainá Maranhão Palmeiras (BRA) 2 Nycole Benfica (POR) 1 Jaque Corinthians (BRA) 1 Byanca Brasil Cruzeiro (BRA) 1 Micaelly Ferroviária (BRA) 1 Gláucia Flamengo (BRA) 1

Mulheres deste solo 🟢🟡

Ao todo, 73 atletas foram convocadas para a Seleção no período. Destas, 37 atuam no Brasil (BRA), enquanto 36 jogam no exterior, distribuídas em clubes de Estados Unidos, Espanha, França, Inglaterra, México, Alemanha, Portugal e Arábia Saudita. O dado revela um grupo praticamente equilibrado entre mercado interno e futebol internacional.

Como era de se esperar pela dominância nacional e pela história ligada à comissão técnica atual da equipe nacional, o Corinthians é o clube com mais representantes na era Arthur Elias, com base nos clubes atuais das atletas. O time paulista conta com 10 jogadoras entre as convocadas: Letícia, Kemelli, Thaís Ferreira, Mariza, Tamires, Duda Sampaio, Gabi Zanotti, Eudimilla, Vic Albuquerque e Jaque.

Rainhas: a peça mais forte do xadrez ♟️

A divisão por posição na Seleção mostra um grupo numeroso no setor ofensivo, com 30 atacantes, 20 defensoras, 12 goleiras e 11 meio-campistas. As atacantes representam o maior contingente, o que indica testes constantes no setor ofensivo, maior rotatividade ou busca por variações táticas. As bolas de segurança da era Arthur são Gabi Portilho, do Gotham, Adriana, do Al Qadsiah, e Kerolin, do Manchester City.

Na sequência, aparecem as defensoras, em grande parte por englobar as posições de zagueiro e de laterais/alas, tanto esquerdo quanto direito, com destaque para a dupla de zaga Yasmim, do Real Madrid, líder de convocações (15), e Tarciane, do Lyon (11).

As goleiras somam 12 nomes, número elevado para a posição, o que sugere período de observação e definição ainda indefinida de hierarquia. Lorena, do Kansas City Current, é o único nome certo, caso esteja apta fisicamente para a Copa.

O meio-campo conta com 11 atletas, sendo o setor com menor variedade de nomes, o que aponta para maior estabilidade na base titular, principalmente com Duda Sampaio e Angelina, do Orlando Pride.