Era Arthur Elias: relembre retrospecto e veja raio-x das convocações da Seleção Brasileira
Entre 2023 e 2025, treinador venceu um título, dois vices e convocou 73 jogadoras
A Seleção Brasileira será convocada pela primeira vez em 2026 nesta quinta-feira (12), às 11h (de Brasília), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro, para compromissos válidos pela Data Fifa de março. Responsável pela escolha das jogadoras que vestem a Amarelinha, Arthur Elias está à frente da equipe nacional desde 2023 e inicia mais um ano no cargo já com foco nas possíveis convocadas para a Copa do Mundo de 2027, que será sediada no Brasil.
Abaixo, o Lance! separou uma retrospectiva com as principais passagens do trabalho do mestre à beira do gramado na função máxima do futebol feminino brasileiro, divididos por ano, e, em seguida, analisa as convocadas no período.
2023: primeiros testes 🧩
No dia 1º de setembro de 2023, o Brasil iniciou uma nova era com a mudança no comando técnico. Após a saída da sueca Pia Sundhage, eliminada na fase de grupos da Copa do Mundo daquele ano, a CBF anunciou a chegada de Arthur Elias, multicampeão pelo Corinthians.
Naquele ano, em sua primeira convocação, o treinador chamou 30 atletas para um período de treinamentos na Granja Comary, em Teresópolis, no Rio de Janeiro. A principal novidade foi o retorno de Cristiane, que havia ficado fora das listas de Pia ao longo do último ciclo, inclusive ausente no Mundial de 2023. A primeira convocação para jogos oficiais ocorreu em outubro, quando a Seleção enfrentou o Canadá em duas partidas: vitória por 1 a 0 no dia 28, e derrota por 2 a 0 no dia 31.
Em novembro, Arthur convocou mais 25 jogadoras para defender o Brasil em três amistosos. Em 30 de novembro, as Canarinhas venceram o Japão por 4 a 3; na revanche, em 3 de dezembro, a equipe foi superada pelas japonesas por 2 a 0, antes de encerrar a série com goleada por 4 a 0 sobre a Nicarágua, no dia 6.
2024: a inimiga agora é a mesma 🗽
Com a virada do ano, o objetivo de Elias e de sua comissão técnica passou a ser a montagem do elenco para a Copa Ouro Feminina e, principalmente, para os Jogos Olímpicos. Para isso, o treinador tomou decisões difíceis e deixou fora da lista as experientes Marta, Cristiane e Tamires. A goleira Lelê, das Brabas, foi cortada por lesão e deu lugar a Gabi Barbieri, recém-chegada ao Flamengo. Na convocação seguinte, a última antes de Paris 2024, o técnico voltou a apostar nas veteranas.
Antes do evento olímpico, o Brasil realizou excelente campanha na Copa Ouro até alcançar a final. Na fase de grupos, venceu Porto Rico por 1 a 0, a Colômbia por 1 a 0 e o Panamá por 5 a 0. No mata-mata, superou a Argentina por 5 a 1 nas quartas de final e o México por 3 a 0 na semifinal. Na decisão, porém, foi derrotado pelos Estados Unidos por 1 a 0.
Em julho, Arthur divulgou a lista com 18 atletas e quatro suplentes para as Olimpíadas, com Marta como a atleta mais experiente do grupo. A principal surpresa foi a ausência de Cristiane, que participou de boa parte do ciclo, mas não figurou entre as selecionadas.
As Canarinhas fizeram campanha irregular na fase de grupos, com vitória na estreia sobre a Nigéria por 1 a 0, no dia 25 de julho, seguida por duas derrotas consecutivas: 2 a 1 para o Japão, no dia 28, e 2 a 0 para a Espanha, no dia 31. Ainda assim, garantiram a classificação e mudaram de patamar no mata-mata, ao vencer a França por 1 a 0, em 3 de agosto, e dar o troco na Espanha com triunfo por 4 a 2, no dia 6, placar que assegurou a vaga na final em seu melhor momento na competição.
Contudo, perdeu para os Estados Unidos, de novo, por 1 a 0, em 10 de agosto de 2024, na final que resultou na medalha de prata. Depois do golpe, o comandante passou a testar novos nomes, já com foco no ciclo seguinte, e, ao todo, convocou mais de 60 atletas diferentes.
2025: as melhores da América e do Sul...e da Europa? 🌍
Na primeira oportunidade de 2025, o treinador repetiu a estratégia adotada no início de seu trabalho, em 2023, e convocou 30 jogadoras para um período de treinamentos na Granja Comary. Em junho, chamou 23 atletas para representar o Brasil na disputa da Copa América.
A campanha no torneio continental foi praticamente irretocável: quatro vitórias e duas igualdades no tempo regulamentar em seis partidas. Houve domínio na fase de grupos, com triunfos por 2 a 0 sobre a Venezuela, 6 a 0 diante da Bolívia e 4 a 1 contra o Paraguai, além de empate sem gols com a Colômbia. Na semifinal, a Seleção confirmou a superioridade ao golear o Uruguai por 5 a 1. Na decisão, Seleção conquistou o título pela nona vez em sua história ao vencer as colombianas nos pênaltis por 5 a 4, após empate por 4 a 4 no tempo regulamentar.
Na sequência da temporada, a Verde-Amarela realizou amistosos contra quatro equipes europeias e somou três vitórias e uma derrota. Em 25 de outubro, venceu a Inglaterra por 2 a 1; no dia 28, superou a Itália por 1 a 0. No mês seguinte, foi derrotada pela Noruega por 3 a 1, único revés do período, e encerrou o ano em alta ao golear Portugal por 5 a 0, em 2 de dezembro.
2026: amistosos com irmãs latino-americanas 🤝
Agora, para começar 2026 com o pé direito, Arthur Elias será responsável por selecionar atletas para três amistosos contra seleções do continente americano: Costa Rica, Venezuela e México. Abaixo, veja a agenda das Canarinhas para os primeiros compromissos da Data Fifa deste ano.
📍 Costa Rica x Brasil
Data: 27 de fevereiro
Horário: 19h (de Brasília)
Local: Estádio Alejandro Morera Soto, em Alajuela (Costa Rica)
📍 Brasil x Venezuela
Data: 4 de março
Horário: 15h (de Brasília)
Local: Centro de Treinamento da Federação Mexicana de Futebol, em Toluca, México
📍 Brasil x México
Data: 7 de março
Horário: 17h (de Brasília)
Local: Estádio Ciudad de los Deportes, na Cidade do México
Em uma tentativa de prever a próxima convocação de Arthur Elias, é necessário voltar atrás e analisar suas tomadas de decisão ao longo desses dois anos e cinco meses no comando da Seleção. Abaixo, confira a tabela com o número de convocações por atleta sob o comando do treinador, separadas por posição e com seus clubes atuais na carreira:
Goleiras 🧤
|Atleta 👩
|Clube atual 👕
|Convocações ⭐
Lorena
Kansas City Current (USA)
11
Camila
Cruzeiro (BRA)
7
Luciana
Ferroviária (BRA)
6
Natascha
Palmeiras (BRA)
6
Cláudia
Fluminense (BRA)
6
Letícia
Corinthians (BRA)
5
Tainá
América-MG (BRA)
4
Kemelli
Corinthians (BRA)
1
Amanda
Ferroviária (BRA)
1
Gabi Barbieri
Flamengo (BRA)
1
Carlinha
São Paulo (BRA)
1
Thaís
Benfica (POR)
1
Defensoras 🛡️
|Atleta 👩
|Clube atual 👕
|Convocações ⭐
Yasmim
Real Madrid (ESP)
15
Tarciane
Lyon (FRA)
11
Antonia
Real Madrid (ESP)
10
Bruninha
Gotham (USA)
9
Lauren
Atlético de Madrid (ESP)
9
Fernanda Palermo
Palmeiras (BRA)
9
Isa Haas
América-MEX (MEX)
8
Thaís Ferreira
Corinthians (BRA)
7
Rafaelle
Orlando Pride (USA)
6
Kaká
São Paulo (BRA)
6
Tamires
Corinthians (BRA)
6
Mariza
Corinthians (BRA)
5
Bia Menezes
São Paulo (BRA)
3
Kathellen
Al-Nassr (SAU)
3
Vitória Calhau
Cruzeiro (BRA)
3
Tainara
Bayern de Munique (GER)
2
Camilinha
São Paulo (BRA)
2
Fátima Dutra
Ferroviária (BRA)
2
Isabela
PSG (FRA)
2
Kati
Ferroviária (BRA)
1
Meio-campistas 🧠
|Atleta 👩
|Clube atual 👕
|Convocações ⭐
Duda Sampaio
Corinthians (BRA)
14
Angelina
Orlando Pride (USA)
13
Vitória Yaya
PSG (FRA)
8
Ary Borges
Racing Louisville (USA)
8
Lais Estevam
Palmeiras (BRA)
7
Ana Vitória
Atlético de Madrid (ESP)
7
Luana
Orlando Pride (USA)
4
Brena
Palmeiras (BRA)
3
Julia Bianchi
Internacional (BRA)
2
Gabi Zanotti
Corinthians (BRA)
2
Aline Milene
São Paulo (BRA)
1
Atacantes ⚽
|Atleta 👩
|Clube atual 👕
|Convocações ⭐
Gabi Portilho
Gotham (USA)
12
Adriana
Al Qadsiah (KSA)
10
Kerolin
Manchester City (GBR)
9
Marta
Orlando Pride (USA)
8
Jheniffer
Tigres (MEX)
8
Amanda Gutierres
Palmeiras (BRA)
8
Ludmila
Chicago Red Stars (USA)
8
Priscila
América (MEX)
7
Gio
Atlético de Madrid (ESP)
7
Bia Zaneratto
Kansas City Current (USA)
7
Debinha
Kansas City Current (USA)
6
Gabi Nunes
Aston Villa (GBR)
5
Dudinha
San Diego Wave (USA)
5
Luany
Atlético de Madrid (ESP)
5
Cristiane
Flamengo (BRA)
4
Geyse
Gotham (USA)
4
Aline Gomes
North Carolina Courage (USA)
3
Eudimilla
Corinthians (BRA)
2
Duda Santos
Ferroviária (BRA)
2
Vic Albuquerque
Corinthians (BRA)
2
Marília
Cruzeiro (BRA)
2
Jhonson
Corinthians (BRA)
2
Tainá Maranhão
Palmeiras (BRA)
2
Nycole
Benfica (POR)
1
Jaque
Corinthians (BRA)
1
Byanca Brasil
Cruzeiro (BRA)
1
Micaelly
Ferroviária (BRA)
1
Gláucia
Flamengo (BRA)
1
Mulheres deste solo 🟢🟡
Ao todo, 73 atletas foram convocadas para a Seleção no período. Destas, 37 atuam no Brasil (BRA), enquanto 36 jogam no exterior, distribuídas em clubes de Estados Unidos, Espanha, França, Inglaterra, México, Alemanha, Portugal e Arábia Saudita. O dado revela um grupo praticamente equilibrado entre mercado interno e futebol internacional.
Como era de se esperar pela dominância nacional e pela história ligada à comissão técnica atual da equipe nacional, o Corinthians é o clube com mais representantes na era Arthur Elias, com base nos clubes atuais das atletas. O time paulista conta com 10 jogadoras entre as convocadas: Letícia, Kemelli, Thaís Ferreira, Mariza, Tamires, Duda Sampaio, Gabi Zanotti, Eudimilla, Vic Albuquerque e Jaque.
Rainhas: a peça mais forte do xadrez ♟️
A divisão por posição na Seleção mostra um grupo numeroso no setor ofensivo, com 30 atacantes, 20 defensoras, 12 goleiras e 11 meio-campistas. As atacantes representam o maior contingente, o que indica testes constantes no setor ofensivo, maior rotatividade ou busca por variações táticas. As bolas de segurança da era Arthur são Gabi Portilho, do Gotham, Adriana, do Al Qadsiah, e Kerolin, do Manchester City.
Na sequência, aparecem as defensoras, em grande parte por englobar as posições de zagueiro e de laterais/alas, tanto esquerdo quanto direito, com destaque para a dupla de zaga Yasmim, do Real Madrid, líder de convocações (15), e Tarciane, do Lyon (11).
As goleiras somam 12 nomes, número elevado para a posição, o que sugere período de observação e definição ainda indefinida de hierarquia. Lorena, do Kansas City Current, é o único nome certo, caso esteja apta fisicamente para a Copa.
O meio-campo conta com 11 atletas, sendo o setor com menor variedade de nomes, o que aponta para maior estabilidade na base titular, principalmente com Duda Sampaio e Angelina, do Orlando Pride.
