Brasil e Colômbia empataram por 0 a 0 na noite desta sexta-feira (25), Estádio Banco Guayaquil, em Quito, pela 5ª rodada da Copa América Feminina. O jogo foi marcado por muita tensão, faltas e expulsão da goleira Lorena, do Brasil.

continua após a publicidade

A Seleção Brasileira entrou em campo já classificada, mas precisava assegurar a primeira colocação. Agora, encara o Uruguai na próxima terça-feira (29), às 21h (horário de Brasília), enquanto a Colômbia terá a Argentina pela frente. As equipes podem se encontrar em uma final, caso avancem.

➡️ Atitude de Marta irrita torcedores em Brasil e Colômbia

Como foi Brasil e Colômbia

O primeiro tempo entre Brasil e Colômbia, pela 5ª rodada da Copa América Feminina, foi marcado por tensão, provocação e uma expulsão que mudou o rumo da partida. Logo aos 2 minutos, Linda Caicedo avançou pela esquerda e Ramírez tentou a finalização, mostrando a postura ofensiva das colombianas, que mantiveram mais posse de bola nos minutos iniciais.

continua após a publicidade

O Brasil respondeu aos 7, com Dudinha arriscando de média distância, mas a bola saiu pela linha de fundo. A própria Caicedo passou a explorar o lado esquerdo do ataque, e Fê Palermo teve dificuldades para conter as investidas da atacante.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Aos 20 minutos, o lance que mudou o cenário: após erro defensivo de Mariza, Lorena saiu da área para evitar o gol e acabou usando a mão fora da área. Por ser a última jogadora na linha, recebeu o cartão vermelho direto. Com uma a menos, Arthur Elias foi obrigado a tirar Jhonson para a entrada da goleira Cláudia.

continua após a publicidade

O clima ficou ainda mais quente aos 36, quando Kerolin chutou a bola em direção ao banco colombiano e causou um princípio de confusão entre as jogadoras. Pouco depois, aos 43, a própria Kerolin tentou um chute cruzado, mas Portilho e Dudinha não chegaram a tempo para completar. Já nos acréscimos, Portilho ainda arriscou de novo, sem sucesso.

🇧🇷🇨🇴 | Jogo pegando fogo entre Brasil e Colômbia pela Copa América Feminina. 40 minutos do 1º tempo, Seleção teve a goleira Lorena expulsa e Kerolin levou amarelo por chutar a bola no banco adversário. Colombianas com melhores chances até o momento. #copaamericafeminina — Giselly Corrêa (@gisellycorreab_) July 26, 2025

Mesmo fora das quatro linhas, Marta chamou atenção no intervalo. Provocada por torcedores colombianos, a camisa 10 da Seleção Brasileira respondeu com um gesto simbólico: ergueu as mãos com oito dedos levantados, em alusão aos oito títulos continentais conquistados pelo Brasil.

O time de Arthur Elias voltou melhor na segunda etapa. Dudinha e Gabi Portilho tentaram chutes, mas sem eficácia. Aos poucos, Marta, Gio, Yaya e Duda Sampaio entraram em campo, renovando o fôlego da equipe.

As colombianas seguiram arriscando com Linda Caicedo, que teve chance cara a cara com Cláudia, e preferiu tocar para a área. A Colômbia diminuiu o ritmo na segunda etapa e viu as brasileiras crescerem, mas sem tantas chances.

Yasmim jogou 90 minutos em Brasil x Colômbia. (Foto: Lívia Villas Boas / CBF)

Em uma dividida, Gabi Portilho sentiu o joelho, mas permaneceu em campo porque o Brasil não tinha mais substituições a fazer. Minutos depois, Tarciane chutou a bola na companheira Yaya, de forma involutária, e caiu no chão. Mas logo retornou ao gramado.

Os minutos finais foram quentes, com grande chance do Brasil. Em cobrança de falta nos acréscimos, Yasmim colocou a bola na trave.

FICHA TÉCNICA

Brasil x Colômbia - Copa América Feminina (5ª rodada) 📆 Data e horário: sexta-feira, 25 de julho, às 21h (horário de Brasília) 📍 Local: Estádio Banco Guayaquil, em Quito ⚽ Gols: - 🟨 Cartões amarelos: Kerolin, Ary Borges, Arthur Elias (Brasil) e Izquierdo (Colômbia) 🟥 Cartão vermelho: Lorena (Brasil)

BRASIL: Lorena; Yasmim, Tarciane, Mariza e Fê Palermo; Angelina (Yaya/Amanda Gutierres), Ary Borges (Duda Sampaio) e Gabi Portilho; Kerolin (Gio), Jhonson (Cláudia) e Dudinha (Marta).

COLÔMBIA: Kate Tapia; Carabalí, Dani Arias (Mary Álvarez), Caracas, Carol Arias, Bedoya, Izquierdo (Montoya), Linda Caicedo, Leicy Santos (Paví), Mayra Ramírez (Usme) e Loboa.