O Brasil não fez uma estreia brilhante, mas venceu a Venezuela por 2 a 0 na Copa América Feminina. Amanda Gutierres e Duda Sampaio balançaram as redes e garantiram o triunfo brasileiro na noite deste domingo (13), em Quito.

O time de Arthur Elias conquistou os primeiros três pontos da competição e fica na vice-liderança do Grupo B, atrás do Paraguai por saldo de gols.

Como foi Brasil x Venezuela

O Brasil começou pressionando e levou perigo logo nos primeiros minutos com cruzamento venenoso de Marta, que quase surpreendeu a goleira Rebanales, adiantada no lance. A Venezuela, por sua vez, sofria para sair jogando e cometia erros na saída de bola, permitindo a pressão alta da Seleção.

Aos 19 minutos, a primeira chegada perigosa das venezuelanas: a meia Dayana Rodríguez, jogadora do Corinthians, disputou bola com Marta, arriscou um chute de longa distância, que passou por cima do gol de Lorena.

Aos 31, Amanda Gutierres abriu o placar para o Brasil. O lance começou em uma jogada de contra ataque da Venezuela, com bloqueio de Antônia e passe longo de Isa Haas, que encontrou Gutierres na área para estufar as redes.

Na sequência, Day voltou a incomodar. Pouco depois, a camisa 8 da Venezuela apareceu bem dentro da área e bateu com força, mas a zaga brasileira conseguiu bloquear o chute e afastar o perigo.

Com 37 minutos de bola rolando, Amanda Gutierres voltou a participar: ela tabelou com Gio, que finalizou de primeira, mas a defesa venezuelana apareceu para bloquear o chute. As equipes foram para o intervalo com as brasileiras vencendo pelo placar mínimo.

Segundo tempo

Logo aos 5 minutos, o Brasil quase ampliou o placar. Após cobrança de escanteio, Isa Haas subiu mais que a defesa venezuelana e cabeceou com perigo.

A segunda etapa teve mais embates físicos, com críticas à arbitragem por parte das brasileiras. Mesmo à frente do placar, Arthur Elias colocou o time à frente, com entradas de atletas de velocidade, como Fátima Dutra, Luany e Dudinha.

No segundo tempo, Amanda Gutierres ainda teve chance de ampliar. A jogadora do Palmeiras saiu frente a frente com Rebanales, mas a venezuelana conseguiu antecipar. Aos 36, Gutierres teve grande chance e fez o passe para Dudinha, mas a atacante desperdiçou.

Aos 42 minutos, Duda Sampaio ampliou para a amarelinha. A jogada teve início com Angelina, que teve chute bloqueado, e Gio deu o passe para Duda Sampaio, que infiltrou bem na área e bateu firme para fazer 2 a 0.

Duda Sampaio conduz bola em Brasil x Venezuela. (Foto: Lívia Villas Boas / CBF)

Próximos desafios

A Seleção volta a campo nesta quarta-feira (16), diante da Bolívia, às 18h. Na sequência, enfrenta o Paraguai, dia 22, e a Colômbia, no dia 25 de julho.

✅ FICHA TÉCNICA

🇧🇷 Brasil x Venezuela 🇻🇪 — Copa América 2025

1ª rodada — Grupo B

🗓️ Data e horário: domingo, 13 de julho de 2025, às 15h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Gonzalo Pozo Ripalda, em Quito (Equador)

🥅 Gols: Amanda Gutierres 31'/1ºT (1-0) e Duda Sampaio 42'/2ºT (2-0)

🟨 Cartões amarelos: Fê Palermo e Gabi Portilho

🟥 Cartão vermelho: não houve

Trio de arbitragem (Peru): Milagros Arruela (árbitra), Mariana Aquino e Vera Yupanqui (assistentes)

Equipe complementar: Roberta Echeverría (4ª árbitra, Argentina), Gisela Trucco (5ª árbitra, Argentina), Sandra Zambrano (assessora de árbitras, Equador)

🇧🇷 ESCALAÇÃO DO BRASIL: Lorena; Antônia, Fê Palermo (Tarciane), Isa Haas e Yasmin (Fátima Dutra); Duda Sampaio, Angelina e Marta (Dudinha); Gabi Portilho (Luany), Gio e Amanda Gutierres. Técnico: Arthur Elias.

🇻🇪 VENEZUELA: Rebanales; Apóstol, Herrera, Giménez e Angulo; Rodríguez (Viso), García, Castellanos e Olivieri (Moreno); Speckmaier (Guarecuco) e Castellanos (Altuve). Técnico: Ricardo Belli.