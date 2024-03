Brasil perde para os EUA na final da Copa Ouro Feminina 2024. (Foto: Leandro Lopes/CBF)







Escrito por Isabelle Favieri • Publicada em 10/03/2024 - 23:15 • San Diego (EUA)

A primeiro derrota do Brasil veio na final e o sonho do título inédito ficou pelo caminho. A Seleção Brasileira perdeu por 1 a 0 para os Estados Unidos na decisão da Copa Ouro, e foi, mais uma vez, vice para as americanas na competição. O gol da partida foi marcado por Lindsey Horan.

Com a vitória sobre o Brasil, as americanas se tornaram campeãs da competição pela décima vez. Em 2000, a Seleção de Marta também ficou com o vice campeonato.

⚽ COMO FOI A PARTIDA?

O Brasil fez jogo duro contra as anfitriãs do torneio e fez um bom primeiro tempo. A Amarelinha começou pressionando as americanas e quase chegou ao gol com uma falta da Duda Sampaio. Em seguida, Portilho finalizou mas a bola foi para a fora. Nos acréscimos da primeira etapa, Lindsey Horan marcou para as donas da casa de cabeça.

Em um segundo abaixo do esperado, a equipe de Arthur Elias não conseguiu fazer frente às norte-americanas e o título acabou com a seleção mais condecorada do futebol feminino.

➡️ O QUE VEM POR AÍ?

Agora a Seleção Brasileira se prepara para enfrentar o Canadá pelas semifinais da Copa SheBelieves, no dia 4 de abril, em Atlanta, Estados Unidos.