Olimpíadas: com brilho de Marta, Brasil vence a Nigéria na estreia do futebol feminino

Marta comemora gol marcado pela Seleção Brasileira. (Foto: AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 25/07/2024 - 16:03 • Bordeaux (FRA)

A seleção de futebol feminino do Brasil bateu a Nigéria por 1 a 0 na primeira rodada dos Jogos de Paris. O gol do triunfo em Bordeaux foi marcado por Gabi Nunes, aos 37 do primeiro tempo, e contou com uma assistência fantástica de Marta.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O gol marcado por Gabi Nunes foi o quinto da atacante pela Seleção Brasileira. Pouco tempo antes do placar ser aberto, a Rainha Marta chegou a balançar as redes, mas o tento foi anulado pela arbitragem por conta de um impedimento.

No geral, o Brasil de Arthur Elias manteve uma postura ofensiva e o controle do jogo após sair na frente do placar. A Nigéria pouco ofertou perigo à meta defendida por Lorena.

Com o triunfo, o Brasil assume a segunda colocação do Grupo C, empatado em pontos com a Espanha. Na próxima rodada, a Seleção terá o Japão pela frente, enquanto a Nigéria, a seleção da Espanha.

✅ FICHA TÉCNICA

Nigéria x Brasil

1ª rodada - Grupo C - Futebol Feminino - Olimpíadas

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 25 de julho de 2024, às 14h (de Brasília)

📍 Local: Stade Matmut Atlantique, em Bordeaux (FRA)



⚽ ESCALAÇÕES

NIGÉRIA (Técnico: Randy Waldrum)

Chiamaka Nnadozie; Michelle Alozie, Osinachi Ohale, Blessing Demehin e Chidinma Okeke; Esther Okoronkwo, Christy Ucheibe, Uchenna Kanu, Toni Payne e Rasheedat Ajibade; Asisat Oshoala



BRASIL (Técnico: Arthur Elias)

Lorena; Antônia, Thais Ferreira, Rafaelle e Tamires; Marta, Yaya e Duda Sampaio; Ludmila, Adriana e Gabi Nunes