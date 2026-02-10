A final da Supercopa Feminina de 2026 entre Palmeiras e Corinthians registrou a maior audiência da história da competição. A decisão, disputada no último sábado (7), alcançou cerca de 21,8 milhões de brasileiros com a transmissão da TV Globo, segundo dados da Kantar Ibope Media.

No estado de São Paulo, a partida marcou 12,8 pontos de audiência, índice 38% superior à média da faixa horária nas quatro semanas anteriores. Cada ponto equivale a 78.781 domicílios e 199.633 telespectadores na Grande São Paulo. No recorte nacional, a final chegou a 10,1 pontos, desempenho 3% acima da média do mesmo horário no período recente.

O levantamento também aponta crescimento no público feminino. Em comparação com a final da Supercopa Feminina de 2025, o alcance entre mulheres foi 54% maior, reforçando a tendência de ampliação de audiência em jogos decisivos da modalidade.

Em 2025, a final da Copa América Feminina entre Brasil e Colômbia, levou a TV Globo a alcançar mais de 33 milhões de pessoas. Exibida das 18h às 21h, com prorrogação e disputa de pênaltis, a decisão registrou média nacional de 18 pontos de audiência e 35% de participação, segundo dados consolidados de audiência.

Como foi a decisão entre Palmeiras e Corinthians

Em jogo movimentado na Arena Barueri, o Palmeiras venceu o Corinthians nos pênaltis por 5 a 4 na tarde deste sábado (7), após empate em 1 a 1 no tempo normal, e conquistou a Supercopa Feminina. Jaqueline abriu o placar para o Timão, e Bia Zaneratto, a Imperatriz, balançou as redes para as Palestrinas.

Com o resultado, as Palestrinas faturaram R$ 1 milhão de premiação. Já as Brabas levaram R$ 600 mil para casa pelo vice-campeonato.

Agora, as equipes se preparam para a disputa do Brasileirão Feminino, que tem início nesta semana. O Corinthians estreia diante do Atlético-MG nesta sexta-feira (13), às 21h (de Brasília), diante do Atlético-MG, na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG). Já o Palmeiras terá pela frente o América-MG, também na sexta, às 21h, na Arena Barueri, em Barueri (SP).