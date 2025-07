O Brasil está na final da Copa América Feminina 2025. Com uma atuação dominante, a Seleção goleou o Uruguai por 5 a 1 nesta terça-feira (29), com gols de Amanda Gutierres (duas vezes), Gio, Marta e Dudinha. O único gol uruguaio foi contra, marcado por Isa Haas.

Agora, a equipe comandada por Arthur Elias enfrenta a Colômbia no próximo sábado (2), às 18h (de Brasília), em Quito, na decisão do torneio continental, além de garantir a vaga olímpica. Na fase de grupos, brasileiras e colombianas empataram sem gols.

Brasil domina Uruguai e garante vaga na decisão

O Brasil começou o jogo com postura ofensiva e controle total das ações. Desde os primeiros minutos, a equipe comandada por Arthur Elias pressionou a saída de bola da Argentina e se impôs no campo de ataque. A recompensa veio cedo: aos 10 minutos, Marta recebeu com liberdade pela esquerda, ergueu a cabeça e cruzou com precisão para Amanda Gutierres. A camisa 9 se antecipou à marcação e cabeceou firme, no canto, para abrir o placar em favor da Seleção Brasileira.

Sem dar tempo para reação, o Brasil seguiu em cima e ampliou logo na sequência. Aos 12, Fátima Dutra avançou dentro da área e ajeitou para Gio. A bola sobrou nos pés de atacante, que finalizou com tranquilidade para marcar o segundo gol brasileiro.

Marta cobrou pênalti no primeiro tempo e ampliou para o Brasil. (Foto: Lívia Villas Boas / CBF)

Aos 26 minutos, Isa Haas foi derrubada dentro da área e a arbitragem assinalou o pênalti. Marta foi para a cobrança e bateu no canto esquerdo da goleira Agustina Sánchez, que caiu para o lado oposto: 3 a 0. Fátima Dutra ainda teve oportunidade de ampliar, mas errou o alvo.

A primeira etapa terminou com amplo domínio do Brasil, tanto em posse de bola quanto em volume ofensivo. O Uruguai teve chance de diminuir em cobranças de bola parada, mas faltou eficácia.

O segundo tempo começou agitado, com o Uruguai tendo mais equilíbrio e criando chances. Fefa Lacoste e Belén Aquino apareceram mais no jogo e chegaram com perigo, mas Cláudia foi bem. Aos cinco minutos, Lacoste cruzou para a área e Isa Haas, na tentativa de cortar, fez gol contra.

Arthur Elias logo promoveu mudanças, com a entrada de Dudinha e Yaya. A atacante Dudinha fez bela jogada, limpou as atacantes e bateu para fora. O Uruguai respondeu com Belén Aquino, que saiu cara a cara com Cláudia, mas a goleira brasileira foi bem.

O Brasil não fazia um grande segundo tempo até os 19 minutos. Amanda Gutierres cobrou falta no canto direito e venceu a goleira uruguaia, fazendo o segundo dela no jogo e o quarto das brasileiras.

Amanda Gutierres marcou dois gols na vitória do Brasil contra o Uruguai. (Foto: Lívia Villas Boas / CBF)

Marta teve grande chance aos 28, após fazer fila na defesa uruguaia e driblar Agustina. Sem ângulo, a camisa 10 acabou perdendo a chance de finalizar.

Aos 41, Dudinha recebeu passe de Duda Sampaio e chutou com força no canto esquerdo, fazendo o quinto gol brasileiro. Apesar do placar desfavorável, o Uruguai continuou atacando, mas o jogo terminou em 5 a 1.

FICHA TÉCNICA

Brasil 5 x 1 Uruguai Semifinal — Copa América Feminina 2025 Gols: Amanda Gutierres (2x), Gio, Marta e Dudinha, para o Brasil, e Isa Haas contra 📆 Data e horário: terça-feira (29), às 21h (horário de Brasília) 📍 Local: Estádio Casa Blanca, em Quito (Equador) Cartões amarelos: Isa Haas (Brasil), Kaká (Brasil), Daiana Farias (Uruguai) e Wendy Carballo (Uruguai) Cartões vermelhos: Dornelles (Uruguai) Arbitragem: Zulma Quiñonez (Paraguai), Nadia Weiler (Paraguai), Nancy Fernandez (Paraguai) e Wilfredo Campos (Bolívia)

ESCALAÇÃO DO BRASIL: Cláudia; Fátima Dutra, Isa Haas (Kaká), Tarciane (Mariza) e Antônia; Duda Sampaio, Angelina (Yaya) e Luany; Marta (Kerolin), Gio (Dudinha) e Amanda Gutierres. Técnico: Arthur Elias.

URUGUAI: Agustina Sánchez; Ángela Gómez (Fitipaldi), Daiana Farías (Barone), Yannel Correa, Juliana Vieira e Alaides Paz (Pilar González); Ximena Velazco e Stephanie Lacoste; Wendy Carballo, Belén Aquino e Esperanza Pizarro. Técnico: Ariel Longo.