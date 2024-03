O Brasil goleou a Argentina por 5 a 1 na madrugada deste domingo (3), pelas quartas de final da Copa Ouro Feminina da Concacaf. Yaya. Yasmin, Bia Zaneratto (2) e Gabi Nunes fizeram os gols da Amarelinha, que segue com 100% de aproveitamento na competição.



Foi a primeira experiência de mata-mata do time sob o comando do técnico Arthur Elias. E a estratégia ofensiva funcionou muito bem. O domínio do Brasil foi absoluto e a goleada poderia ter sido mais elástica.