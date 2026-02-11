menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quarta-feira (11/02/2026)

Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 11/02/2026
06:00
Luciano conversa com jogadores do Grêmio após pênalti assinalado para o São Paulo. (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)
imagem cameraJogos de hoje: Luciano, do São Paulo, conversa com jogadores do Grêmio após pênalti assinalado (Foto: Marcello Zambrana/GazetaPress)
  • Matéria
  • Mais Notícias


Quem joga no futebol hoje? Nesta quarta-feira (11), a bola rola desde a manhã e o dia promete agenda cheia para o torcedor, com destaque especial para o Brasileirão e, principalmente, para o Campeonato Sul-Mato-Grossense. Às 19h, Bataguassu e Pantanal se enfrentam com transmissão ao vivo do Lance!, que exibe a partida com imagens, narração, comentários e reportagem.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quarta, 11 de fevereiro de 2026)

Campeonato Sul-Mato-Grossense

  • 19h — Bataguassu x Pantanal — Lance!

AFC Champions League Two (oitavas)

  • 10h45 — Arkadag x Al Nassr — ESPN 4 e Disney+

Campeonato Alemão Feminino

  • 14h — Carl Zeiss Jena (F) x Bayern (F) — DAZN

Champions League Feminina

  • 14h45 — OH Leuven (F) x Arsenal (F) — ESPN 4 e Disney+
  • 17h — Paris FC (F) x Real Madrid (F) — ESPN Brasil (YouTube) e Disney+

Campeonato Italiano (Segunda Divisão)

  1. 15h — Südtirol x Monza — OneFootball
  2. 16h — Avellino x Frosinone — OneFootball

Campeonato Inglês

  1. 16h30 — Manchester City x Fulham — ESPN e Disney+
  2. 16h30 — Nottingham Forest x Wolverhampton — ESPN 3 e Disney+
  3. 16h30 — Aston Villa x Brighton — Disney+
  4. 16h30 — Crystal Palace x Burnley — Disney+
  5. 17h15 — Sunderland x Liverpool — Disney+

Copa da Bélgica (semifinal)

  • 16h30 — Union Saint-Gilloise x Charleroi — DAZN

Copa da Alemanha (quartas de final)

  • 16h45 — Bayern x RB Leipzig — ESPN 2 e Disney+

Copa da Itália (quartas de final)

  1. 17h — Bologna x Lazio — SportyNet (TV e YouTube)

Copa do Rei (semifinal)

  • 17h — Athletic Bilbao x Real Sociedad — Xsports, ESPN 4 e Disney+

Campeonato Escocês

  • 17h — Motherwell x Rangers — Canal GOAT e OneFootball

Sul-Americano Feminino Sub-20

  • 18h — Peru (F) x Brasil (F) — Sportv 3

Copa da Argentina

  • 19h — Rosario Central x Sportivo Belgrano — Xsports
  • 21h15 — Central Córdoba x Gimnasia Jujuy — Xsports

Brasileirão

  1. 19h — Mirassol x Cruzeiro — Sportv e Premiere
  2. 19h — Chapecoense x Coritiba — Premiere
  3. 20h — Atlético-MG x Remo — Premiere
  4. 21h30 — São Paulo x Grêmio — Globo, ge tv e Premiere
  5. 21h30 — Vasco x Bahia — Globo e Premiere
Jogos de hoje: Vasco x Bahia, pelo Brasileirão de 2025, em São Januário (Foto: Thiago Ribeiro/GazetaPress)
Jogos de hoje: Vasco x Bahia, pelo Brasileirão de 2025, em São Januário (Foto: Thiago Ribeiro/GazetaPress)

Campeonato Cearense (disputa de 5º lugar)

  • 19h — Horizonte x Iguatu — FCF TV

Campeonato Goiano (quartas de final)

  • 19h30 — Crac x Goiás — Canal GOAT

Campeonato Pernambucano (semifinal)

  • 20h — Santa Cruz x Náutico — Canal GOAT e TV FPF Betnacional

Campeonato Paraense

  • 20h — Cametá x Paysandu — Canal do Benja

Campeonato Paranaense

  • 20h — Cascavel x Andraus — Canal GOAT e TV Paraná Turismo

Campeonato Amazonense

  • 21h — Amazonas x Itacoatiara — N Sports

Pré-Libertadores (primeira fase)

  • 21h30 — Alianza Lima x 2 de Mayo — ESPN e Disney+

CONCACAF Champions Cup

  • 22h — América-MEX x Olimpia-HON — ESPN 4 e Disney+
  • 0h — Monterrey x Xelajú — Disney+
imagem
Entre no Canal do Lance!
Ofertas, notícias e muito mais!

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias