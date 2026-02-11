Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quarta-feira (11/02/2026)
Quem joga no futebol hoje? Nesta quarta-feira (11), a bola rola desde a manhã e o dia promete agenda cheia para o torcedor, com destaque especial para o Brasileirão e, principalmente, para o Campeonato Sul-Mato-Grossense. Às 19h, Bataguassu e Pantanal se enfrentam com transmissão ao vivo do Lance!, que exibe a partida com imagens, narração, comentários e reportagem.
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quarta, 11 de fevereiro de 2026)
Campeonato Sul-Mato-Grossense
- 19h — Bataguassu x Pantanal — Lance!
AFC Champions League Two (oitavas)
- 10h45 — Arkadag x Al Nassr — ESPN 4 e Disney+
Campeonato Alemão Feminino
- 14h — Carl Zeiss Jena (F) x Bayern (F) — DAZN
Champions League Feminina
- 14h45 — OH Leuven (F) x Arsenal (F) — ESPN 4 e Disney+
- 17h — Paris FC (F) x Real Madrid (F) — ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
Campeonato Italiano (Segunda Divisão)
- 15h — Südtirol x Monza — OneFootball
- 16h — Avellino x Frosinone — OneFootball
Campeonato Inglês
- 16h30 — Manchester City x Fulham — ESPN e Disney+
- 16h30 — Nottingham Forest x Wolverhampton — ESPN 3 e Disney+
- 16h30 — Aston Villa x Brighton — Disney+
- 16h30 — Crystal Palace x Burnley — Disney+
- 17h15 — Sunderland x Liverpool — Disney+
Copa da Bélgica (semifinal)
- 16h30 — Union Saint-Gilloise x Charleroi — DAZN
Copa da Alemanha (quartas de final)
- 16h45 — Bayern x RB Leipzig — ESPN 2 e Disney+
Copa da Itália (quartas de final)
- 17h — Bologna x Lazio — SportyNet (TV e YouTube)
Copa do Rei (semifinal)
- 17h — Athletic Bilbao x Real Sociedad — Xsports, ESPN 4 e Disney+
Campeonato Escocês
- 17h — Motherwell x Rangers — Canal GOAT e OneFootball
Sul-Americano Feminino Sub-20
- 18h — Peru (F) x Brasil (F) — Sportv 3
Copa da Argentina
- 19h — Rosario Central x Sportivo Belgrano — Xsports
- 21h15 — Central Córdoba x Gimnasia Jujuy — Xsports
Brasileirão
- 19h — Mirassol x Cruzeiro — Sportv e Premiere
- 19h — Chapecoense x Coritiba — Premiere
- 20h — Atlético-MG x Remo — Premiere
- 21h30 — São Paulo x Grêmio — Globo, ge tv e Premiere
- 21h30 — Vasco x Bahia — Globo e Premiere
Campeonato Cearense (disputa de 5º lugar)
- 19h — Horizonte x Iguatu — FCF TV
Campeonato Goiano (quartas de final)
- 19h30 — Crac x Goiás — Canal GOAT
Campeonato Pernambucano (semifinal)
- 20h — Santa Cruz x Náutico — Canal GOAT e TV FPF Betnacional
Campeonato Paraense
- 20h — Cametá x Paysandu — Canal do Benja
Campeonato Paranaense
- 20h — Cascavel x Andraus — Canal GOAT e TV Paraná Turismo
Campeonato Amazonense
- 21h — Amazonas x Itacoatiara — N Sports
Pré-Libertadores (primeira fase)
- 21h30 — Alianza Lima x 2 de Mayo — ESPN e Disney+
CONCACAF Champions Cup
- 22h — América-MEX x Olimpia-HON — ESPN 4 e Disney+
- 0h — Monterrey x Xelajú — Disney+
