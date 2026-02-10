Palmeiras anuncia ingresso gratuito para estreia no Brasileirão Feminino
Palestrinas enfrentam o América-MG nesta sexta-feira (13)
O Palmeiras vai iniciar sua caminhada no Brasileirão Feminino com entrada gratuita para a torcida. A estreia das Palestrinas acontece na próxima sexta-feira (13), às 21h, contra o América-MG, na Arena Barueri, em Barueri (SP), pela primeira rodada da competição nacional.
Será a segunda partida oficial do time de Rosana Augusto no ano, que venceu a Supercopa Feminina diante do Corinthians no último sábado (8). O resgate dos ingressos teve início na segunda-feira (9), a partir das 12h, no site ingressospalmeiras.com.br. O acesso ao estádio será feito por reconhecimento facial, e não haverá venda de bilhetes nas bilheterias no dia da partida.
A torcida palmeirense entrará pelo Setor C1, com acesso pelo Portão 15, localizado na Rua Santos Dumont, 365. Já a torcida visitante deverá realizar o resgate pelo mesmo site e acessar o estádio pelo Setor D, no Portão 9, na Rua Olavo Bilac, 266.
Jogos da primeira rodada do Brasileirão Feminino
O Brasileirão Feminino 2026 contará com a participação de 20 clubes nesta primeira fase. Disputam a competição: América-MG, Atlético-MG, Bahia, Botafogo, Bragantino, Corinthians, Cruzeiro, Ferroviária, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Internacional, Juventude, Mixto-MT, Palmeiras, Santos, São Paulo e Vitória.
Jogos da 1ª rodada do Brasileirão Feminino 2026
- 12/02 (quinta-feira)
Mixto-MT x Flamengo – 21h – Estádio Dutrinha
- 13/02 (sexta-feira)
Palmeiras x América-MG – 21h – Arena Barueri
Atlético-MG x Corinthians – 21h – Arena MRV
- 14/02 (sábado)
Fluminense x Vitória – 15h – Estádio Moça Bonita
Botafogo x Juventude – 16h – Estádio Nilton Santos
Bahia x Cruzeiro – 18h – Estádio de Pituaçu
- 15/02 (domingo)
Bragantino x Ferroviária – 17h – CPD Atibaia
- 16/02 (segunda-feira)
Santos x Grêmio – 19h – Vila Belmiro
Internacional x São Paulo – 20h – Sesc Campestre
