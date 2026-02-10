menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Palmeiras anuncia ingresso gratuito para estreia no Brasileirão Feminino

Palestrinas enfrentam o América-MG nesta sexta-feira (13)

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 10/02/2026
15:16
Bia Zaneratto e Kate Tapia comemoram vitória do Palmeiras. (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras/by Canon)
imagem cameraBia Zaneratto e Kate Tapia comemoram vitória do Palmeiras. (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras/by Canon)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Palmeiras vai iniciar sua caminhada no Brasileirão Feminino com entrada gratuita para a torcida. A estreia das Palestrinas acontece na próxima sexta-feira (13), às 21h, contra o América-MG, na Arena Barueri, em Barueri (SP), pela primeira rodada da competição nacional.

continua após a publicidade

Relacionadas

Será a segunda partida oficial do time de Rosana Augusto no ano, que venceu a Supercopa Feminina diante do Corinthians no último sábado (8). O resgate dos ingressos teve início na segunda-feira (9), a partir das 12h, no site ingressospalmeiras.com.br. O acesso ao estádio será feito por reconhecimento facial, e não haverá venda de bilhetes nas bilheterias no dia da partida.

A torcida palmeirense entrará pelo Setor C1, com acesso pelo Portão 15, localizado na Rua Santos Dumont, 365. Já a torcida visitante deverá realizar o resgate pelo mesmo site e acessar o estádio pelo Setor D, no Portão 9, na Rua Olavo Bilac, 266.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Palmeiras supera Corinthians e fica com taça da Supercopa Feminina. (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras/by Canon)
Palmeiras supera Corinthians e fica com taça da Supercopa Feminina. (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras/by Canon)

Jogos da primeira rodada do Brasileirão Feminino

O Brasileirão Feminino 2026 contará com a participação de 20 clubes nesta primeira fase. Disputam a competição: América-MG, Atlético-MG, Bahia, Botafogo, Bragantino, Corinthians, Cruzeiro, Ferroviária, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Internacional, Juventude, Mixto-MT, Palmeiras, Santos, São Paulo e Vitória.

Jogos da 1ª rodada do Brasileirão Feminino 2026

  • 12/02 (quinta-feira)
    Mixto-MT x Flamengo – 21h – Estádio Dutrinha
  • 13/02 (sexta-feira)
    Palmeiras x América-MG – 21h – Arena Barueri
    Atlético-MG x Corinthians – 21h – Arena MRV
  • 14/02 (sábado)
    Fluminense x Vitória – 15h – Estádio Moça Bonita
    Botafogo x Juventude – 16h – Estádio Nilton Santos
    Bahia x Cruzeiro – 18h – Estádio de Pituaçu
  • 15/02 (domingo)
    Bragantino x Ferroviária – 17h – CPD Atibaia
  • 16/02 (segunda-feira)
    Santos x Grêmio – 19h – Vila Belmiro
    Internacional x São Paulo – 20h – Sesc Campestre

+ Aposte nas Palestrinas no Brasileirão Feminino
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias