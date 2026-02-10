O desempenho do Corinthians na Copa das Campeãs ajuda a entender parte do momento vivido pela Seleção Brasileira Feminina. Com as Brabas, o futebol feminino de clubes brasileiro ocupou um espaço de protagonismo sem precedentes.

continua após a publicidade

A campanha em Londres, com vitória sobre o Gotham e uma final competitiva diante do Arsenal, colocou em evidência jogadoras que fazem parte do núcleo do trabalho de Arthur Elias à frente da Amarelinha. E é tema da seção "Olho nela, Arthur!", que traz conteúdos sobre a a Seleção Brasileira semanalmente. As análises são publicadas às terças-feiras, no Lance!.

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

No radar da Seleção Brasileira

Nomes como Gabi Zanotti, Lelê, Thaís Ferreira e Duda Sampaio, frequentes nas convocações do treinador, atuaram em jogos de alto nível contra adversárias de elite do futebol mundial. A exigência técnica, física e mental de decisões internacionais reforça o peso do Corinthians como ambiente formador de atletas prontas para responder à Seleção em contexto de pressão e enfrentamento direto com potências do futebol feminino.

continua após a publicidade

O próprio Arthur Elias acompanhou in loco a trajetória das Brabas na Copa das Campeãs, em Londres. A presença do técnico não foi protocolar: o torneio ofereceu um recorte claro de desempenho em cenário competitivo máximo, com leitura de tomada de decisão, adaptação tática e liderança em campo — aspectos centrais no atual ciclo da Seleção principal.

➡️ Globo atinge audiência histórica com final da Supercopa Feminina entre Palmeiras e Corinthians

Arthur Elias, técnico da Seleção Brasileira, e Gianni Infantino, presidente da Fifa, em Londres. (Photo by Stuart Wilson - FIFA/FIFA via Getty Images)

Outro ponto de observação foi Ana Vitória, que busca retomar espaço na Amarelinha. A volante voltou a ter minutagem em jogos de alta intensidade e se colocou novamente em evidência em um ambiente que dialoga diretamente com as demandas da Seleção, especialmente no setor de meio-campo.

continua após a publicidade

Mais do que o vice-campeonato, decidido apenas na prorrogação contra o Arsenal, o Corinthians deixa a Copa das Campeãs como referência competitiva. O clube segue funcionando como um dos principais termômetros do futebol feminino brasileiro e, consequentemente, como base recorrente da Seleção profissional em um ciclo que exige enfrentamento internacional constante.

(Photo by Cameron Smith - FIFA/FIFA via Getty Images)

Convocação para amistosos

Arthur Elias convoca a Seleção Brasileira nesta quinta-feira (12), às 11h (horário de Brasília), para amistosos com a Costa Rica, Venezuela e México no dia 12 de fevereiro, na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro.

Agenda da Seleção Brasileira Feminina

Brasil x Costa Rica

Data: 27 de fevereiro

Horário: 19h

Local: Estádio Alejandro Morera Soto, em Alajuela

Brasil x Venezuela

Data: 4 de março Horário: 15h Local: Centro de Treinamento da Federação Mexicana de Futebol, em Toluca

Brasil x México