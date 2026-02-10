Olho Nela: o impacto da campanha do Corinthians na Copa das Campeãs na Seleção Brasileira
Atuação das Brabas em Londres reacende disputa por espaço na Amarelinha
O desempenho do Corinthians na Copa das Campeãs ajuda a entender parte do momento vivido pela Seleção Brasileira Feminina. Com as Brabas, o futebol feminino de clubes brasileiro ocupou um espaço de protagonismo sem precedentes.
A campanha em Londres, com vitória sobre o Gotham e uma final competitiva diante do Arsenal, colocou em evidência jogadoras que fazem parte do núcleo do trabalho de Arthur Elias à frente da Amarelinha. E é tema da seção "Olho nela, Arthur!", que traz conteúdos sobre a a Seleção Brasileira semanalmente. As análises são publicadas às terças-feiras, no Lance!.
No radar da Seleção Brasileira
Nomes como Gabi Zanotti, Lelê, Thaís Ferreira e Duda Sampaio, frequentes nas convocações do treinador, atuaram em jogos de alto nível contra adversárias de elite do futebol mundial. A exigência técnica, física e mental de decisões internacionais reforça o peso do Corinthians como ambiente formador de atletas prontas para responder à Seleção em contexto de pressão e enfrentamento direto com potências do futebol feminino.
O próprio Arthur Elias acompanhou in loco a trajetória das Brabas na Copa das Campeãs, em Londres. A presença do técnico não foi protocolar: o torneio ofereceu um recorte claro de desempenho em cenário competitivo máximo, com leitura de tomada de decisão, adaptação tática e liderança em campo — aspectos centrais no atual ciclo da Seleção principal.
Outro ponto de observação foi Ana Vitória, que busca retomar espaço na Amarelinha. A volante voltou a ter minutagem em jogos de alta intensidade e se colocou novamente em evidência em um ambiente que dialoga diretamente com as demandas da Seleção, especialmente no setor de meio-campo.
Mais do que o vice-campeonato, decidido apenas na prorrogação contra o Arsenal, o Corinthians deixa a Copa das Campeãs como referência competitiva. O clube segue funcionando como um dos principais termômetros do futebol feminino brasileiro e, consequentemente, como base recorrente da Seleção profissional em um ciclo que exige enfrentamento internacional constante.
Convocação para amistosos
Arthur Elias convoca a Seleção Brasileira nesta quinta-feira (12), às 11h (horário de Brasília), para amistosos com a Costa Rica, Venezuela e México no dia 12 de fevereiro, na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro.
Agenda da Seleção Brasileira Feminina
Brasil x Costa Rica
- Data: 27 de fevereiro
- Horário: 19h
- Local: Estádio Alejandro Morera Soto, em Alajuela
Brasil x Venezuela
- Data: 4 de março
- Horário: 15h
- Local: Centro de Treinamento da Federação Mexicana de Futebol, em Toluca
Brasil x México
- Data: 7 de março
- Horário: 17h
- Local: Estádio Ciudad de los Deportes, Cidade do México
Tudo sobre
