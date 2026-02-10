Marcelo Paz acompanha treino das Brabas no CT do Corinthians

O Corinthians segue a preparação para a estreia no Brasileirão Feminino. As Brabas entram em campo na próxima sexta-feira (13), às 21h (de Brasília), diante do Atlético-MG, na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).

De olho no início da competição, o executivo de futebol do clube, Marcelo Paz, acompanhou o treino do elenco feminino no Centro de Treinamento Joaquim Grava, em São Paulo (SP).

Em imagens divulgadas nas redes oficiais do Corinthians, o dirigente aparece ao lado de Íris Sesso, diretora de futebol feminino, do técnico Lucas Piccinato e da meia Gabi Zanotti, uma das líderes do elenco.

A presença de integrantes da diretoria em atividades do time feminino não é inédita. Em outubro, o técnico Dorival Júnior e Fabinho Soldado, à época executivo de futebol do departamento masculino, também estiveram no CT para acompanhar um treinamento das Brabas.

Desafios do Corinthians na temporada

No último sábado (8), o Corinthians ficou com o vice-campeonato da Supercopa Feminina ao ser derrotado pelo Palmeiras nos pênaltis, após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar.

Antes disso, as Brabas também haviam terminado com a segunda colocação na Copa das Campeãs. Na campanha internacional, o Timão eliminou o Gotham, dos Estados Unidos, mas acabou superado pelo Arsenal na decisão, por 3 a 2.

Ao longo da temporada, o Corinthians terá um calendário cheio pela frente. A equipe disputará o Brasileirão Feminino, o Paulistão, a Copa do Brasil, a Libertadores Feminina e ainda a Teal Rising Cup 2026, torneio de caráter amistoso que será realizado em abril, nos Estados Unidos.

