Raphael Claus vira assunto em Vitória x Flamengo: 'Impressionante'
Árbitro foi alvo de críticas em rodada do Brasileirão
- Matéria
- Mais Notícias
Flamengo e Vitória se enfrentam nesta terça-feira (10), no Barradão, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro. Durante o confronto, árbitro Raphael Claus virou assunto nas redes sociais pela atuação dentro de campo.
Com mudanças, Filipe Luís define escalação do Flamengo para enfrentar o Vitória
Flamengo
Flamengo perde para o Obras e amarga quarta derrota consecutiva na temporada
NBB
Bap detalha processo de renovação com Filipe Luís e cita Klopp como possibilidade no Flamengo
Flamengo
➡️ Gol em Vitória x Flamengo choca torcedores: 'Que pintura'
Nas redes sociais, torcedores dos clubes reclamaram da qualidade da arbitragem. Segundo os torcedores, Raphael Claus paralisou muito a partida durante o primeiro tempo. Ao todo, foram marcadas 17 faltas ao longo dos 45 minutos.
Além disso, alguns torcedores do Vitória e rivais do Flamengo também reclamaram de um possível pênalti não marcado em cima do atacante Matheusinho. O lance aconteceu aos 29 minutos, em um choque com Léo Ortiz dentro da área. Veja a repercussão completa abaixo:
🤑 Aposte em jogos do Flamengo! Clique aqui e saiba mais!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável
📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
- Matéria
- Mais Notícias