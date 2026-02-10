Raphael Claus vira assunto em Vitória x Flamengo: 'Impressionante'

Flamengo e Vitória se enfrentam nesta terça-feira (10), no Barradão, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro. Durante o confronto, árbitro Raphael Claus virou assunto nas redes sociais pela atuação dentro de campo.

Nas redes sociais, torcedores dos clubes reclamaram da qualidade da arbitragem. Segundo os torcedores, Raphael Claus paralisou muito a partida durante o primeiro tempo. Ao todo, foram marcadas 17 faltas ao longo dos 45 minutos.

Além disso, alguns torcedores do Vitória e rivais do Flamengo também reclamaram de um possível pênalti não marcado em cima do atacante Matheusinho. O lance aconteceu aos 29 minutos, em um choque com Léo Ortiz dentro da área. Veja a repercussão completa abaixo:

