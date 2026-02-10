menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Raphael Claus vira assunto em Vitória x Flamengo: 'Impressionante'

Árbitro foi alvo de críticas em rodada do Brasileirão

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 10/02/2026
22:26
Raphael Claus em Vasco x Fluminense pela Copa do Brasil (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/GazetaPress)
imagem cameraRaphael Claus virou assunto por atuação em Vitória x Flamengo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/GazetaPress)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Flamengo e Vitória se enfrentam nesta terça-feira (10), no Barradão, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro. Durante o confronto, árbitro Raphael Claus virou assunto nas redes sociais pela atuação dentro de campo.

continua após a publicidade

➡️ Gol em Vitória x Flamengo choca torcedores: 'Que pintura'

Nas redes sociais, torcedores dos clubes reclamaram da qualidade da arbitragem. Segundo os torcedores, Raphael Claus paralisou muito a partida durante o primeiro tempo. Ao todo, foram marcadas 17 faltas ao longo dos 45 minutos.

Além disso, alguns torcedores do Vitória e rivais do Flamengo também reclamaram de um possível pênalti não marcado em cima do atacante Matheusinho. O lance aconteceu aos 29 minutos, em um choque com Léo Ortiz dentro da área. Veja a repercussão completa abaixo:

continua após a publicidade

🤑 Aposte em jogos do Flamengo! Clique aqui e saiba mais!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias