Com uma a menos e muita emoção, Brasil vence Inglaterra em amistoso
Seleção fez grande primeiro tempo e garantiu resultado
Diante de 37.460 torcedores, a Seleção feminina venceu a Inglaterra por 2 a 1 na tarde deste sábado (25), no Etihad Stadium, em Manchester, em amistoso internacional. Os gols brasileiros foram marcados por Bia Zaneratto e Dudinha, e a Inglaterra descontou com Stanway.
O próximo compromisso do Brasil será contra a Itália, na terça-feira (28), às 13h15 (de Brasília), no Estádio Ennio Tardini, em Parma.
Como foi a vitória do Brasil
O Brasil iniciou o jogo em ritmo forte, tomando o controle das ações e pressionando a saída da Inglaterra. Logo no começo, Ludmila teve boa chance para abrir o placar, mas chutou fraco e facilitou a defesa da goleira.
A pressão deu resultado aos 8 minutos. Gol do Brasil! Após lançamento na entrada da área, a bola foi ajeitada de cabeça e Bia Zaneratto dominou com categoria antes de bater rasteiro no canto esquerdo: 1 a 0.
O segundo não demorou. Aos 17 minutos, o Brasil recuperou a bola no meio, Bia Zaneratto avançou e serviu Dudinha, que ajeitou e finalizou no canto direito. Placar ampliado: 2 a 0.
Aos 20 minutos, o jogo mudou de rumo. Angelina segurou Ella Toone, que entraria livre na área, e foi expulsa por impedir uma clara chance de gol. A Inglaterra cresceu na partida e passou a rondar mais a área brasileira.
Aos 23, Greenwood cobrou falta com categoria e acertou o travessão. No rebote, Carter tentou de cabeça, mas mandou por cima.
Mesmo com uma jogadora a menos, o Brasil se reorganizou e ainda criou uma boa chance no fim do primeiro tempo. Aos 48, Duda Sampaio levantou na área, a goleira Keating saiu mal e Tarciane, livre, cabeceou por cima do travessão. Quase o terceiro.
A Inglaterra foi superior no segundo tempo. Aos quatro minutos, Chloe Mead foi derrubada por Bia Zaneratto na área, a arbitragem marcou pênalti, e Stanway converteu no canto, e a goleira Lorena quase alcançou.
Os minutos finais foram tensos para a Seleção. Arthur Elias promoveu uma série de mudanças na equipe, com as entradas de Ary Borges, Tainá Maranhão, Isa, Bruninha, Isabela e Thaís Ferreira. Com a nova formação e com uma a menos desde a primeira etapa, o Brasil seguiu apostando em marcação individual, postura mais defensiva e contra-ataques com velocidade.
Aos 37 do segundo tempo, a volante Stanway arriscou chute na entrada da área e a bola estourou no travessão. A Inglaterra pressionou até o fim, mas o Brasil foi eficiente e saiu com a vitória.
FICHA TÉCNICA - BRASIL 2 X 1 INGLATERRA
- 📅 Data: sábado, 25 de outubro
- 🏟️ Local: Etihad Stadium, Manchester (Inglaterra)
- ⏰ Horário: 13h30 (de Brasília)
- ⚽ Gols: Bia Zaneratto (8' 1T) e Dudinha (20' 1T) para o Brasil; Stanway (6' 2T)
- Público: 37.460 torcedores
INGLATERRA: Keating; Le Tissier, Greenwood, Walsh e Carter (Beever-Jones); Morgan, Mead e Stanway (Agyemang); Russo, Toone e Kelly (Lucy Bronze). Técnica: Sarina Weigman.
BRASIL: Lorena; Mariza, Isa Haas (Thaís Ferreira), Tarciane e Yasmim (Bruninha); Angelina, Duda Sampaio e Luany (Isabela); Ludmila (Tainá Maranhão), Dudinha (Isa Guimarães) e Bia Zaneratto (Ary Borges). Técnico: Arthur Elias.
