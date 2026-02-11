Peru x Brasil feminino: onde assistir 4ª rodada do Sul-Americano Sub-20
Bola rola às 18h (de Brasília), no Estádio Luis Alfonso Giagni
Brasil e Peru se enfrentam nesta quarta-feira (11) pela 4ª rodada do Grupo B do Sul-Americano Feminino Sub-20. A bola rola às 18h (de Brasília), no Estádio Luis Alfonso Giagni, em Villa Elisa, no Paraguai, e conta com transmissão do Sportv.
A Seleção Brasileira chega embalada após duas vitórias nas primeiras rodadas e lidera o Grupo B com 100% de aproveitamento, enquanto o Peru busca recuperação na competição. O confronto é mais um passo importante para o Brasil na briga por vaga na fase final do torneio continental.
Na última partida, o Brasil venceu a Bolívia por 5 a 0. O time escalado por Camilla Orlando teve Faichel, Sara, Sofia, Bia Martins, Clarinha, Samara, Emily, Tainá, Vitorinha, Brendha e Evelin.
Brasil x Peru: onde assistir
- Sul-Americano Feminino – Grupo B (4ª rodada)
- 📅 Data: terça-feira, 11 de fevereiro de 2026
- ⏰ Horário: 18h (de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Luis Alfonso Giagni, Villa Elisa (Paraguai)
- 📺 Onde assistir: Sportv
Como está a classificação do Sul-Americano Feminino sub-20
🏆 PRIMEIRA FASE – GRUPO A
|1º
|Paraguai
|4
|2
|1
|1
|0
|4
|0
|+4
|66
2º
Uruguai
4
3
1
1
1
1
2
-1
44
3º
Colômbia
4
2
1
1
0
1
0
+1
66
4º
Venezuela
3
2
1
0
1
2
1
+1
50
5º
Chile
1
3
0
1
2
0
5
-5
11
4ª rodada – Grupo A
📍 Estádio Emiliano Ghezzi – 18h
- Colômbia x Uruguai
📍 Estádio Luis Alfonso Giagni – 18h
- Venezuela x Paraguai
🏆 PRIMEIRA FASE – GRUPO B
|1º
|Brasil
|6
|2
|2
|0
|0
|8
|2
|+6
|100
2º
Argentina
6
2
2
0
0
6
1
+5
100
3º
Equador
3
3
1
0
2
9
5
+4
33
4º
Peru
3
2
1
0
1
2
4
-2
50
5º
Bolívia
0
3
0
0
3
0
13
-13
0
4ª rodada – Grupo B
📍 Estádio Emiliano Ghezzi – 18h (11/02)
- Argentina x Bolívia
📍 Estádio Luis Alfonso Giagni – 18h (11/02)
- Peru x Brasil
