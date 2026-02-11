menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Peru x Brasil feminino: onde assistir 4ª rodada do Sul-Americano Sub-20

Bola rola às 18h (de Brasília), no Estádio Luis Alfonso Giagni

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 11/02/2026
04:02
Peru e Brasil duelam pelo Sul-Americano Feminino sub-20.
Peru e Brasil duelam pelo Sul-Americano Feminino sub-20.
  • Matéria
  • Mais Notícias

Brasil e Peru se enfrentam nesta quarta-feira (11) pela 4ª rodada do Grupo B do Sul-Americano Feminino Sub-20. A bola rola às 18h (de Brasília), no Estádio Luis Alfonso Giagni, em Villa Elisa, no Paraguai, e conta com transmissão do Sportv.

A Seleção Brasileira chega embalada após duas vitórias nas primeiras rodadas e lidera o Grupo B com 100% de aproveitamento, enquanto o Peru busca recuperação na competição. O confronto é mais um passo importante para o Brasil na briga por vaga na fase final do torneio continental.

Na última partida, o Brasil venceu a Bolívia por 5 a 0. O time escalado por Camilla Orlando teve Faichel, Sara, Sofia, Bia Martins, Clarinha, Samara, Emily, Tainá, Vitorinha, Brendha e Evelin.

Brasil x Peru: onde assistir

  • Sul-Americano Feminino – Grupo B (4ª rodada)
  • 📅 Data: terça-feira, 11 de fevereiro de 2026
  • ⏰ Horário: 18h (de Brasília)
  • 🏟️ Local: Estádio Luis Alfonso Giagni, Villa Elisa (Paraguai)
  • 📺 Onde assistir: Sportv
Brasil goleou a Bolívia com tranquilidade e é líder isolado do Grupo B. (STAFF IMAGES WOMAN / CBF)
Brasil goleou a Bolívia com tranquilidade e é líder isolado do Grupo B. (STAFF IMAGES WOMAN / CBF)

Como está a classificação do Sul-Americano Feminino sub-20

🏆 PRIMEIRA FASE – GRUPO A

Paraguai4211040+466

Uruguai

4

3

1

1

1

1

2

-1

44

Colômbia

4

2

1

1

0

1

0

+1

66

Venezuela

3

2

1

0

1

2

1

+1

50

Chile

1

3

0

1

2

0

5

-5

11

4ª rodada – Grupo A
📍 Estádio Emiliano Ghezzi – 18h

  1. Colômbia x Uruguai
    📍 Estádio Luis Alfonso Giagni – 18h
  2. Venezuela x Paraguai

🏆 PRIMEIRA FASE – GRUPO B

Brasil6220082+6100

Argentina

6

2

2

0

0

6

1

+5

100

Equador

3

3

1

0

2

9

5

+4

33

Peru

3

2

1

0

1

2

4

-2

50

Bolívia

0

3

0

0

3

0

13

-13

0

4ª rodada – Grupo B
📍 Estádio Emiliano Ghezzi – 18h (11/02)

  1. Argentina x Bolívia
    📍 Estádio Luis Alfonso Giagni – 18h (11/02)
  2. Peru x Brasil

