Brasil e Peru se enfrentam nesta quarta-feira (11) pela 4ª rodada do Grupo B do Sul-Americano Feminino Sub-20. A bola rola às 18h (de Brasília), no Estádio Luis Alfonso Giagni, em Villa Elisa, no Paraguai, e conta com transmissão do Sportv.

continua após a publicidade

A Seleção Brasileira chega embalada após duas vitórias nas primeiras rodadas e lidera o Grupo B com 100% de aproveitamento, enquanto o Peru busca recuperação na competição. O confronto é mais um passo importante para o Brasil na briga por vaga na fase final do torneio continental.

Na última partida, o Brasil venceu a Bolívia por 5 a 0. O time escalado por Camilla Orlando teve Faichel, Sara, Sofia, Bia Martins, Clarinha, Samara, Emily, Tainá, Vitorinha, Brendha e Evelin.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Brasil x Peru: onde assistir

Sul-Americano Feminino – Grupo B (4ª rodada)

📅 Data: terça-feira, 11 de fevereiro de 2026

⏰ Horário: 18h (de Brasília)

🏟️ Local: Estádio Luis Alfonso Giagni, Villa Elisa (Paraguai)

📺 Onde assistir: Sportv

Brasil goleou a Bolívia com tranquilidade e é líder isolado do Grupo B. (STAFF IMAGES WOMAN / CBF)

Como está a classificação do Sul-Americano Feminino sub-20

🏆 PRIMEIRA FASE – GRUPO A

1º Paraguai 4 2 1 1 0 4 0 +4 66 2º Uruguai 4 3 1 1 1 1 2 -1 44 3º Colômbia 4 2 1 1 0 1 0 +1 66 4º Venezuela 3 2 1 0 1 2 1 +1 50 5º Chile 1 3 0 1 2 0 5 -5 11

4ª rodada – Grupo A

📍 Estádio Emiliano Ghezzi – 18h

Colômbia x Uruguai

📍 Estádio Luis Alfonso Giagni – 18h Venezuela x Paraguai

🏆 PRIMEIRA FASE – GRUPO B

1º Brasil 6 2 2 0 0 8 2 +6 100 2º Argentina 6 2 2 0 0 6 1 +5 100 3º Equador 3 3 1 0 2 9 5 +4 33 4º Peru 3 2 1 0 1 2 4 -2 50 5º Bolívia 0 3 0 0 3 0 13 -13 0

4ª rodada – Grupo B

📍 Estádio Emiliano Ghezzi – 18h (11/02)