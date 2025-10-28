Com gol de Luany, Seleção feminina vence Itália em amistoso
Jogadora do Atlético de Madrid balançou as redes no segundo tempo
A Seleção Brasileira Feminina encerrou a Data-Fifa com mais uma vitória. Na tarde desta terça-feira (28), em Parma, o Brasil superou a Itália por 1 a 0, com gol de Luany, no segundo tempo.
Com o resultado, a equipe comandada por Arthur Elias fecha o período de amistosos com 100% de aproveitamento, após também vencer a Inglaterra. As jogadoras retornam agora aos seus clubes e voltam a se reunir no início de dezembro, para o amistoso diante de Portugal, em Aveiro.
Em jogo equilibrado, Seleção Brasileira vence a Itália
Um primeiro tempo morno marcou o duelo entre Brasil e Itália, nesta terça-feira, em Parma. As duas seleções encontraram dificuldades para impor ritmo e criar chances claras de gol.
Com uma formação bastante alterada em relação ao time que iniciou contra a Inglaterra, o Brasil teve problemas na construção das jogadas e pouco conseguiu acionar suas atacantes.
A melhor oportunidade das donas da casa da etapa inicial veio aos 32 minutos: Cantore recebeu na entrada da área e finalizou com força, exigindo grande defesa de Lorena, que evitou o gol italiano.
No campo ofensivo, as mais participativas do Brasil foram Tainá Maranhão e Luany, que tentaram dar profundidade e movimentação, mas esbarraram na marcação compacta da Azzurra.
O Brasil voltou mais ligado para o segundo tempo e rapidamente mostrou evolução. As mudanças promovidas por Arthur Elias deram novo fôlego à equipe, que passou a chegar ao ataque com mais frequência.
Logo nos primeiros minutos, Tainá Maranhão arriscou de fora da área, obrigando a goleira italiana a fazer boa defesa. A pressão brasileira deu resultado aos 22 minutos: Zaneratto iniciou a jogada, serviu Dudinha pela esquerda, e a atacante cruzou rasteiro para Luany completar e abrir o placar em Parma.
O Brasil ainda teve boas oportunidades para ampliar o marcador, principalmente com Ludmila, que parou na goleira após boa arrancada. Nos acréscimos, Bia Zaneratto ainda finalizou na trave após bela jogada individual.
A Itália respondeu com Girelli levando perigo na bola aérea, mas não conseguiu deixar tudo igual e o Brasil ficou com a vitória.
ITÁLIA X BRASIL – FICHA TÉCNICA
- Data: terça-feira, 28 de outubro, às 14h15
- Local: Estádio Ennio Tardini, em Parma (Itália)
- Horário: 14h15 (de Brasília)
- Cartões amarelos: Isa Haas/Brasil, Linari/Itália, Bergamaschi/Itália, Beccari/Itália e Ary Borges/Brasil
- Gols: Luany (22' 2T)
ARBITRAGEM
- Árbitra: Olivia Tschon (AUT)
- Assistente 1: Amina Sarah Gutschi (AUT)
- Assistente 2: Linda Achmüller (AUT)
- Quarta árbitra: Martina Molinaro (ITA)
⚽ESCALAÇÕES
ITÁLIA: Durante; Lenzini, Salvai, Linari e Soffia (Valentina Bergamaschi); Tomaselli, Schatzer e Greggi; Oliviero, Cantore (Beccari) e Piemonte (Girelli). Técnica: Andrea Soncin.
BRASIL: Lorena; Bruninha (Isabela), Isa Haas, Mariza e Yasmim; Laís Estevam (Duda Sampaio), Ary Borges e Luany; Jheniffer (Dudinha), Amanda Gutierres (Bia Zaneratto) e Tainá Maranhão (Ludmila). Técnico: Arthur Elias.
