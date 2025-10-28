menu hamburguer
Futebol Feminino

Com gol de Luany, Seleção feminina vence Itália em amistoso

Jogadora do Atlético de Madrid balançou as redes no segundo tempo

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 28/10/2025
16:12
Luany comemora gol em amistoso feminino entre Brasil x Itália. (Foto: Lívia Villas Boas/ CBF)
  Matéria
A Seleção Brasileira Feminina encerrou a Data-Fifa com mais uma vitória. Na tarde desta terça-feira (28), em Parma, o Brasil superou a Itália por 1 a 0, com gol de Luany, no segundo tempo.

Com o resultado, a equipe comandada por Arthur Elias fecha o período de amistosos com 100% de aproveitamento, após também vencer a Inglaterra. As jogadoras retornam agora aos seus clubes e voltam a se reunir no início de dezembro, para o amistoso diante de Portugal, em Aveiro.

Em jogo equilibrado, Seleção Brasileira vence a Itália

Um primeiro tempo morno marcou o duelo entre Brasil e Itália, nesta terça-feira, em Parma. As duas seleções encontraram dificuldades para impor ritmo e criar chances claras de gol.

Com uma formação bastante alterada em relação ao time que iniciou contra a Inglaterra, o Brasil teve problemas na construção das jogadas e pouco conseguiu acionar suas atacantes.

A melhor oportunidade das donas da casa da etapa inicial veio aos 32 minutos: Cantore recebeu na entrada da área e finalizou com força, exigindo grande defesa de Lorena, que evitou o gol italiano.

No campo ofensivo, as mais participativas do Brasil foram Tainá Maranhão e Luany, que tentaram dar profundidade e movimentação, mas esbarraram na marcação compacta da Azzurra.

Amanda Gutierres, da Seleção Brasileira, contra a Itália. (Foto: Lívia Villas Boas/ CBF)
Amanda Gutierres, da Seleção Brasileira, contra a Itália. (Foto: Lívia Villas Boas/ CBF)

O Brasil voltou mais ligado para o segundo tempo e rapidamente mostrou evolução. As mudanças promovidas por Arthur Elias deram novo fôlego à equipe, que passou a chegar ao ataque com mais frequência.

Logo nos primeiros minutos, Tainá Maranhão arriscou de fora da área, obrigando a goleira italiana a fazer boa defesa. A pressão brasileira deu resultado aos 22 minutos: Zaneratto iniciou a jogada, serviu Dudinha pela esquerda, e a atacante cruzou rasteiro para Luany completar e abrir o placar em Parma.

O Brasil ainda teve boas oportunidades para ampliar o marcador, principalmente com Ludmila, que parou na goleira após boa arrancada. Nos acréscimos, Bia Zaneratto ainda finalizou na trave após bela jogada individual.

A Itália respondeu com Girelli levando perigo na bola aérea, mas não conseguiu deixar tudo igual e o Brasil ficou com a vitória.

ITÁLIA X BRASIL – FICHA TÉCNICA

  1. Data: terça-feira, 28 de outubro, às 14h15
  2. Local: Estádio Ennio Tardini, em Parma (Itália)
  3. Horário: 14h15 (de Brasília)
  4. Cartões amarelos: Isa Haas/Brasil, Linari/Itália, Bergamaschi/Itália, Beccari/Itália e Ary Borges/Brasil
  5. Gols: Luany (22' 2T)

ARBITRAGEM

  1. Árbitra: Olivia Tschon (AUT)
  2. Assistente 1: Amina Sarah Gutschi (AUT)
  3. Assistente 2: Linda Achmüller (AUT)
  4. Quarta árbitra: Martina Molinaro (ITA)

ESCALAÇÕES

ITÁLIA: Durante; Lenzini, Salvai, Linari e Soffia (Valentina Bergamaschi); Tomaselli, Schatzer e Greggi; Oliviero, Cantore (Beccari) e Piemonte (Girelli). Técnica: Andrea Soncin.

BRASIL: Lorena; Bruninha (Isabela), Isa Haas, Mariza e Yasmim; Laís Estevam (Duda Sampaio), Ary Borges e Luany; Jheniffer (Dudinha), Amanda Gutierres (Bia Zaneratto) e Tainá Maranhão (Ludmila). Técnico: Arthur Elias.

  Matéria
