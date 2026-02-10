Atuação de Paquetá em Vitória x Flamengo repercute: 'Não é possível'

O Flamengo venceu o Vitória por 2 a 1, nesta terça-feira (10), no Barradão, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar do resultado, o desempenho da equipe de Filipe Luís não convenceu os torcedores do clube carioca. Nas redes sociais, parte da torcida fez observações sobre o uso do meia Lucas Paquetá.

continua após a publicidade

➡️ Torcedores do Flamengo enlouquecem com Rossi: 'Figura paterna'

O Garoto do Ninho, que retornou ao Rubro-Negro nesta janela de transferência, atuou mais uma vez pela ponta direita. Contudo, ele novamente não teve destaque dentro de campo. Como resultado, torcedores do Flamengo questionaram a escalação do jogador em determinado setor de campo.

Para a maioria dos torcedores, Lucas Paquetá deveria ser escalado mais centralizado no ataque do Flamengo. Veja a repercussão do caso abaixo:

continua após a publicidade

📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Como foi Vitória x Flamengo?

Texto por: Lucas Bayer

O Flamengo não criou tantas grandes chances no primeiro tempo, mas teve eficiência para ir ao intervalo com dois gols na frente no marcador (com apenas duas finalizações). Aos 14 minutos, Erick Pulgar acertou um chutaço de fora da área, sem chance para o goleiro adversário. Após o gol do time visitante, o Vitória saiu para o jogo, encurralando a equipe carioca. Entretanto, já nos acréscimos, Cebolinha, que recebeu um bonito lançamento de Léo Ortiz, tirou o marcador da jogada e ampliou o placar.

O Vitória voltou para o segundo tempo em outra voltagem. Logo aos seis minutos, Matheuzinho aproveitou sobra em grande jogada de Renato Kayzer e marcou. Dez minutos depois, Alex Sandro derrubou o lateral-direito Nathan Mendes. Imediatamente, Raphael Claus apontou para a marca do pênalti. Kayzer foi para a cobrança, mas parou em Rossi, que defendeu a finalização.

continua após a publicidade

Até a reta final da partida, o Vitória se lançou ao ataque. Entretanto, não conseguiu furar a defesa do Flamengo, que conseguiu segurar o triunfo fora de casa.

O próximo compromisso do Flamengo é pelo Campeonato Carioca. O Rubro-Negro encara o Botafogo no domingo, às 17h30, pelas quartas de final (jogo único). Já o Vitória encara o Bahia de Feira na próxima quarta-feira.

🤑 Aposte em jogos do Flamengo! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável