Brasil enfrenta EUA ou Canadá na final (Foto: Leandro Lopes/CBF)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/03/2024 - 23:13 • San Diego (EUA)

A Seleção Brasileira Feminina derrotou o México por 3 a 0 nesta quarta-feira (6), pela semifinal da Copa Ouro, disputada nos Estados Unidos. Adriana, Antônia e Yasmin marcaram os gols do Brasil na partida.

Agora, o time treinado por Arthur Elias aguarda o resultado do confronto entre Estados Unidos e Canadá na madrugada desta quinta-feira (7) para conhecer seu adversário da final.

⚽ COMO FOI A PARTIDA?

A Seleção Brasileira foi dominante, apesar da forte marcação inicial do México. O jogo foi facilitado para as brasileiras a partir da expulsão de Nicolette Hernández, aos 29 minutos do primeiro tempo, quando já estava um a zero. Depois, a Seleção manteve pressão intensa até o final e ampliou o placar com mais duas bolas na rede.

➡️ O QUE VEM POR AÍ?

O Brasil enfrenta Estados Unidos ou Canadá na finalíssima, que será disputada no domingo (10).

Seleção Brasileira vai à final da Copa Ouro (Foto: Leandro Lopes/CBF)

✅ FICHA TÉCNICA

Brasil 3 x 0 México - Copa Ouro - Semifinal

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 6 de março de 2024, às 21h (hora de Brasília)

📍 Local: Estádio Snapdragon, em San Diego (EUA)

🟨 Cartões amarelos: Adriana (Brasil); Luna (México)

🟥 Cartões vermelhos: Hernández (México)

⚽ Gols: Adriana, Antônia e Yasmin (Brasil)

⚽ ESCALAÇÕES

BRASIL

Luciana; Antônia, Rafaelle e Tarciane; Adriana, Ari, Adailma e Yasmin; Bia Zaneratto, Debinha e Duda. Técnico: Arthur Elias.

MÉXICO

Barreras; Luna, Bernal, Espinoza e Hernández; Delgato, Nieto e Sánchez; Ovalle, Ordonez e Palacios. Técnico: Pedro López.