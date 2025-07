Com dois gols de falta de Yasmim, o Brasil venceu o Paraguai por 4 a 1 na noite desta terça-feira (22), em Quito, e garantiu vaga na semifinal da Copa América Feminina. Amanda Gutierres fez o terceiro gol do Brasil, Duda Sampaio o quarto e Claudia Martínez descontou.

O jogo foi controlado pelo time de Arthur Elias, que pôde promover a estreia da atacante Jhonson, do Corinthians. Com o resultado, o Brasil lidera o Grupo B com nove pontos.

Já classificado, o Brasil enfrenta a Colômbia nesta sexta-feira (25), às 21h (horário de Brasília), no fechamento da fase de grupos.

Bola parada determina vitória do Brasil diante do Paraguai

Favorita no duelo, a Seleção Brasileira feminina começou com domínio diante do Paraguai e fechou o primeiro tempo com posse de bola na casa dos 66%. Logo aos 5 minutos, Amanda Gutierres tentou levantar a bola na área com um cruzamento venenoso, mas a bola acabou saindo pela linha de fundo.

Aos 14, brilhou a estrela de Yasmim. Em cobrança de falta pelo lado esquerdo do campo, a lateral bateu direto para o gol e acertou o canto direito da goleira paraguaia, abrindo o placar para o Brasil.

Sem deixar o ritmo cair, a Seleção seguiu pressionando. Aos 36, Duda Sampaio arriscou de longe, mas a bola saiu sem direção. Dois minutos depois, o Brasil repetiu a dose: nova falta, novo gol. Em jogada idêntica à do primeiro tento, a bola foi colocada no mesmo canto, e as brasileiras ampliaram.

Antes do apito final, ainda deu tempo para mais uma tentativa. Aos 44, Gio arriscou uma cavadinha tentando encobrir a goleira, mas a bola foi para fora. Com domínio total e bolas paradas decisivas, o Brasil foi para o intervalo em vantagem e com atuação convincente.

Marta domina a bola em duelo contra o Paraguai. (Foto: Lívia Villas Boas / CBF)

O segundo tempo começou com mudanças do lado brasileiro. Arthur Elias optou por tirar Yasmim, autora dos dois gols, para a entrada de Fátima Dutra. Angelina também foi para o jogo no lugar de Kerolin.

Com dois minutos de bola rolando, a atacante Claudia Martínez arriscou chute na entrada da área e Lorena fez grande intervenção. Na sequência, Arrieta recebeu o segundo amarelo por falta em Marta e foi expulsa. Marta deu passe para Fátima Dutra, a lateral cruza, e a goleira paraguaia evita o terceiro gol brasileiro.

Aos 14, Amanda Gutierres balançou as redes. A atacante do Palmeiras recebeu no lado esquerdo de ataque, venceu a defensora paraguaia e bateu cruzado, para ampliar para o Brasil. Foi o terceiro gol de Gutierres na competição.

Amanda Gutierres marcou o terceiro gol do Brasil diante do Paraguai. (Foto: Lívia Villas Boas / CBF)

O Paraguai tentou responder com Chamorro, mas Lorena mostrou segurança. Com 19 minutos, Claudia Martínez aproveitou falha de Isa Haas, venceu a disputa e definiu na saída de Lorena, balançando as redes para as paraguaias.

O quarto gol do Brasil foi uma pintura de Duda Sampaio. A meio-campista recebeu de Angelina, matou no peito e acertou um belo chute, fazendo Brasil 4 a 1. Minutos depois, foi Angelina quem arriscou, mas a bola parou na trave.

FICHA TÉCNICA

Paraguai x Brasil - Copa América Feminina (4ª rodada) 📆 Data e horário: terça-feira, 22 de julho, às 21h (horário de Brasília) 📍 Local: Estádio Gonzalo Pozo Ripalda, o Chillogalo, em Quito ⚽ Gols: Yasmim 14'/1ºT (1-0), Yasmim 36'/1ºT (2-0), Amanda Gutierres 14'/2ºT (3-0) e Claudia Martínez 19'/2ºT (3-1) 🟨 Cartões amarelos: Isa Haas (Brasil) e Jhonson (Brasil) 🟥 Cartão vermelho: Arrieta (Paraguai)

PARAGUAI: Belotto; Camila Barbosa, Bogarín, Fiorela Martínez; Barreto, Garcete, Cindy Ramos e Arrieta; Riveros (Bareiros), Claudia Martínez (Diana Benítez) e Chamorro.

BRASIL: Lorena; Antônia, Isa Haas, Mariza (Kaká) e Yasmin (Fátima Dutra); Duda Sampaio, Kerolin (Angelina) e Luany; Marta (Dudinha), Gio (Jhonson) e Amanda Gutierres.