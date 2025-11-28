Brasil joga mal e perde para a Noruega em amistoso feminino

A Seleção Brasileira foi superada pela Noruega por 3 a 1, em amistoso realizado no Estádio Municipal de La Linea, na Espanha. Os gols noruegueses foram marcados por Hegerbeg e Gaupset (2x), e Mariza fez o único gol brasileiro.

O Brasil até chegou ao intervalo com tudo igual, mas viu a equipe europeia crescer na etapa final e garantir a vitória com eficiência.

Como foi a derrota do Brasil

O Brasil criou a primeira chegada clara logo aos três minutos. Em contra-ataque veloz, Bia Zaneratto aplicou uma caneta no meio-campo e acionou Luany pela esquerda. A atacante ganhou em velocidade, cortou para dentro e bateu colocado, mas a goleira norueguesa encaixou sem rebote.

A resposta veio na bola aérea, principal arma da Noruega: aos seis, Hegerberg subiu mais que a defesa e cabeceou com perigo, rente à trave esquerda.

A seleção europeia abriu o placar aos dez minutos, aproveitando uma transição rápida. Hansen arrancou pela direita, passou por Tarciane e rolou para Gaupset livre dentro da área. A meio-campista bateu cruzado, no canto de Lorena, inaugurando o placar.

O Brasil sentiu o gol, mas voltou a ter um bom momento ainda no primeiro tempo. Aos 38, Luany encontrou Bia Zaneratto por cima da zaga; a camisa 16 bateu rasteiro, Fiskerstrand espalmou e evitou o rebote de Gabi Portilho.

A insistência brasileira foi recompensada aos 43. Angelina cobrou escanteio com precisão, Mariza subiu no tempo certo e cabeceou firme para empatar o jogo.

Mariza comemora gol em Brasil x Noruega. (Foto: Lívia Villas Boas / CBF)

Na segunda etapa, porém, a Noruega foi mais contundente. Mantendo o ritmo forte e explorando espaços deixados pelo Brasil, as europeias voltaram a balançar a rede em novo contra-ataque bem executado, retomando a vantagem.

O Brasil tentou responder, mas esbarrou em erros de tomada de decisão e na boa atuação da defesa norueguesa. Nos minutos finais, a seleção nórdica ampliou em jogada trabalhada pela esquerda, fechando o placar em 3 a 1.

FICHA TÉCNICA - BRASIL X NORUEGA

Amistoso internacional Data: sexta, 28 de novembro Horário: 15h (horário de Brasília) Gols: Hegerbeg e Gaupset (2x) / Noruega e Mariza/Brasil

BRASIL: Lorena; Bruninha (Tainá Maranhão), Tarciane, Isa Haas (Thaís Ferreira) Marisa e Isabela (Fê Palermo); Angelina (Yaya), Ary Borges e Luany; Bia Zaneratto (Gabi Zanotti) e Gabi Portilho (Ludmilla). Técnico: Arthur Elias.

NORUEGA: Fiskerstrand; Hansen (Woldvik), Engen, Harviken, Blakstad, Naalsund, Kielland, Maanum (Stolen Godo), Graham Hansen (Jensen), Signe Gaupset (Saevik) e Ada Hegerberg. Técnica: Gemma Grainger.