Seleção Brasileira goleia Portugal e encerra o ano em alta

A Seleção Brasileira feminina dominou Portugal e ganhou por 5 a 0 em no Estádio Municipal de Aveiro, em Portugal, nesta terça-feira (2).

Os gols foram marcados por Gabi Zanotti, Ludmila, Dudinha, Isabela e Bia Zaneratto. Esse foi o último compromisso da Amarelinha no ano.

Como foi a goleada da Seleção Brasileira

Em um começo de jogo impecável, o Brasil precisou de apenas segundos para mostrar quem mandava em Aveiro. Logo no primeiro minuto, Dudinha arrancou pela direita e cruzou com precisão para Gabi Zanotti, que testou com categoria e abriu o placar. Com apoio da torcida e superioridade técnica, as brasileiras jogaram como se estivessem em casa.

Torcida da Seleção Brasileira feminina em Aveiro. (Foto: Lívia Villas Boas / CBF)

A Seleção seguiu pressionando e, aos 16 minutos, Zanotti encontrou um passe açucarado para Ludmila. A camisa 11 disparou, invadiu a área e finalizou no contrapé da goleira para ampliar. Ainda no primeiro tempo, aos 36, Ludmila iniciou nova jogada pelo lado direito e deixou Dudinha em ótima condição. A atacante pegou de primeira e marcou o terceiro, consolidando o domínio brasileiro antes do intervalo.

Na etapa final, o ritmo seguiu forte. Aos 27 minutos, Isabela entrou e, em sua primeira aparição ofensiva, aproveitou cobrança de escanteio para subir mais alto que a defesa e mandar de cabeça para o fundo da rede. A goleada se concretizou aos 44, quando Bia Zaneratto converteu pênalti com tranquilidade, fechando a vitória por 5 a 0 em grande atuação da Amarelinha.

A Seleção fez um bom jogo coletivo e individual, mesmo com novidades na escalação, como a entrada de Lelê no gol. Na frente, além das atletas que balançaram as redes, Tainá Maranhão foi destaque.