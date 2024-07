Brasil leva virada no fim e perde para Japão no futebol feminino das Olimpíadas

Brasil enfrenta a Espanha na próxima partida (Foto: Ben STANSALL / AFP)







Publicada em 28/07/2024 - 14:11 • Paris (FRA)

A Seleção Brasileira Feminina perdeu para Japão por 2 a 1 neste domingo (28), em partida válida pela 2ª rodada do Grupo C das Olimpíadas, no estádio Parc des Princes. Jheniffer marcou para o Brasil, Kumagai e Tanikawa viraram para as japonesas. Os dois gols foram nos minutos finais da partida.

Com este resultado, a Seleção segue com três pontos na tabela. Já as japonesas somam os primeiros três pontos e seguem firme para a classificação.

⚽COMO FOI A PARTIDA?

As japonesas começaram a partida com mais ímpeto, buscando encurralar a equipe comandada por Arthur Elias. Saíndo em velocidade, a Seleção Brasileira conseguiu equilibrar mais as ações no meio da etapa, mas com o Japão contra-atacando em velociade pelos lados.

Nos acréscimos do primeiro tempo, Moriya finalizou, mas a bola pegou no braço da zagueira Rafaelle e a árbitra assinalou pênalti para as japonesas. Tanaka foi para a cobrança e parou na goleira Lorena, que pulou para o lado esquedo e evitou o gol das adversárias.

Na etapa final, o Brasil começou controlando mais a bola e rapidamente chegou ao gol da vitória. Em um ataque rápido, Marta deu um belo lançamento para Ludmilla, que rolou livre para Jheniffer abrir o placar em Paris. Nos minutos finais, o Japão se jogou ao ataque e após toque de mão de Yasmim, a árbitra assinalou mais um pênalti. Dessa vez não deu para Lorena e Kumagai empatou.

(Foto: Ben STANSALL / AFP)

Poucos minutos depois, Rafaelle erra um passe para Kerolin, e Tanikawa bate de primeira, da entrada da área, e encobre a goleira Lorena, para a incrível virada das japonesas. O Brasil tentou o empate, mas sem sucesso. Final de jogo, 2 a 1 para o Japão.

✅O QUE VEM POR AÍ?

A Seleção Brasileira não terá vida fácil na próxima partida e encara a Espanha, atuais campeões do mundo. As japonesas encaram a Nigéria.