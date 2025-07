O Brasil goleou a Bolívia por 6 a 0 e assumiu a liderança do Grupo B da Copa América Feminina. Os gols foram marcados por Luany (2x), Kerolin (3x) e Amanda Gutierres.

continua após a publicidade

Com o resultado, a Seleção chega aos seis pontos na competição, após vencer a Venezuela na estreia por 2 a 0. O próximo desafio será na terça-feira, 22 de julho, diante do Paraguai.

Como foi Brasil e Bolívia

Mesmo com time recheada de reservas, o Brasil não teve dificuldade diante da Bolívia. Desde o início, as brasileiras mostraram superioridade e dominaram a partida, criando melhores oportunidades e sem riscos no campo defensivo.

continua após a publicidade

O placar foi inaugurado por Luany, aos 12 minutos da primeira etapa. Em jogada ensaiada de escanteio, Dudinha recebe e tenta finalizar, mas o chute sai fraco e cai nos pés de Luany, dentro da área, que não desperdiça.

Aos 31, Fátima Dutra arriscou chute, a goleira boliviana deu rebote e Luany, de novo ela, apareceu para estufar as redes. Cinco minutos depois, a arbitragem marcou pênalti e Kerolin, com tranquilidade, converteu. O segundo tempo teve fim com placar elástico para as brasileiras.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Luany fez dois gols da vitória do Brasil diante da Bolívia. (Foto: Lívia Villas Boas/ CBF)

Na segunda etapa, Arthur Elias promoveu mudanças na equipe, com entradas de Amanda Gutierres, Marta, Yasmin e demais atletas titulares na estreia.

Um lance envolvendo a lateral Fátima Dutra chamou atenção. Ela acabou se complicando em um lance e levando a pior, com possibilidade de ter lesionado o joelho. A jogadora da Ferroviária conseguiu ficar de pé, mas foi substituída na sequência.

O Brasil ainda marcou com Kerolin e Ary Borges, mas a arbitragem assinalou impedimentos nos dois lances. A Copa América Feminina só tem VAR na fase de semifinal.

Com Marta e Gutierres em campo, a Seleção ganhou nova dinâmica e continuou em cima da Bolívia. Aos 33, a camisa 10 encontra Kerolin, que finaliza e marca o segundo gol no jogo.

O hat-trick de Kerolin veio aos 37 minutos da segunda etapa. Confiante, a atacante arrisca chute e vence a goleira Érika Sánchez. Nos acréscimos, Kerolin cruzou para Amanda Gutierres, que cabeceou para o gol e fechou a conta para o Brasil.

➡️ Duda Sampaio destaca vitória e projeta evolução do Brasil na Copa América Feminina

FICHA TÉCNICA

Brasil x Bolívia - Copa América Feminina (2ª rodada) 📆 Data e horário: quarta-feira, 16, às 18h (horário de Brasília) 📍 Local: Estádio Gonzalo Pozo Ripalda, o Chillogalo, em Quito ⚽ Gols: Luany 12'/1ºT (1-0), Luany 31'/1ºT (2-0), Kerolin 36'/1ºT (3-0), Kerolin 33'/2ºT (4-0), Kerolin 37'/2ºT (5-0) e Amanda Gutierres 50'/2ºT (6-0), 🟨 Cartões amarelos: Fê Palermo e Gabi Portilho (Brasil); Marlene Flores e Anabel Flores (Bolívia) 🟥 Cartão vermelho: Rivero (Bolívia)



BRASIL: Camila Rodrigues, Fê Palermo (Amanda Gutierres), Tarciane, Kaká (Mariza) e Fátima Dutra (Yasmim); Ary Borges, Yaya e Dudinha (Marta); Kerolin, Gabi Portilho (Gio) e Luany.

BOLÍVIA: Érika Sánchez; Eyda Serrudo, Lucerito Bravo, Érika Salvatierra, Aide Mendiola; Yaneth Viveros (Alurralde), Riveros, Carballo (Marlene Flores); Ana Paula Rojas, Emilie Doerksen, Abi Quiroz (Anabel Flores).