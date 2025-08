Em uma partida emocionante, o Brasil venceu a Colômbia nos pênaltis e conquistou o nono título da Copa América Feminina. Marta fez dois gols e foi o destaque da decisão, que terminou em 5 a 4 nas penalidades.

O jogo terminou em 3 a 3 no tempo regulamentar, com gols de Linda Caicedo, Tarciane (contra) e Mayra Ramírez para as colombianas, e Angelina, Amanda Gutierres e Marta para as brasileiras. Na prorrogação, Marta balançou as redes novamente e Leicy Santos deixou tudo igual.

O Brasil fecha a edição 2025 da Copa América sem derrotas, com cinco vitórias e um empate, diante da Colômbia, na fase de grupos.

Brasil sofre, mas sai com o título

Em uma partida recheada de emoção e reviravoltas, Brasil e Colômbia protagonizaram um confronto equilibrado na Copa América Feminina 2025. O confronto, marcado por muita intensidade e disputas acirradas, teve um começo promissor para as colombianas.

Aos 24 minutos, a Colômbia surpreendeu a defesa brasileira. Em um erro de marcação, Ramírez fez enfiada para Linda Caicedo, que, com calma e precisão, colocou a bola no fundo das redes de Lorena, abrindo o placar dentro da área. A Seleção Brasileira, que tentava encontrar seu ritmo, viu-se dominada pela agressividade das colombianas, que estavam mais intensas nas disputas e nas jogadas ofensivas.

Enquanto as brasileiras erravam passes e se mostravam desorganizadas, a Colômbia seguia com o controle das ações. Arthur Elias promoveu as entradas de Isa Haas e Amanda Gutierres e o Brasil não se entregou e, já nos acréscimos, veio a igualdade no placar.

continua após a publicidade

Aos 48 minutos, Jorelyn fez falta sem bola em Gio, o que provocou a revisão do lance pelo VAR. Após a análise, a árbitra assinalou a penalidade para as brasileiras. Na cobrança, Angelina não desperdiçou. A camisa 8 bateu com força no canto direito da goleira colombiana, empatando o jogo na reta final da primeira etapa.

Angelina garantiu empate do Brasil contra a Colômbia. (Foto: Lívia Villas Boas / CBF)

No segundo tempo, Arthur Elias manteve a mesma formação, mas orientou as jogadoras a adotarem uma postura mais ofensiva. Kerolin arriscou de longe, e Gio, no rebote, quase marcou, mas a bola acabou batendo na trave. Durante o lance, a brasileira atingiu Tapia, que, apesar do impacto, seguiu em campo.

Aos 12 minutos, Yasmim tentou um cruzamento perigosíssimo, e a bola quase foi para o gol, mas Tapia se esticou e desviou a tempo. A Seleção Brasileira cresceu na partida, aumentando a pressão sobre a defesa adversária e criando mais oportunidades de gol.

Em um lance de desatenção, Tarciane tentou recuar para Lorena, mas acabou marcando um gol contra, colocando a Colômbia à frente no placar. Em desvantagem, o Brasil se lançou ao ataque, enquanto as colombianas apostaram nos contra-ataques rápidos.

Aos 34 minutos, Gio fez um lançamento perfeito para Amanda Gutierrres, que, com classe, dominou a bola no peito, bateu de esquerda no canto esquerdo e marcou um golaço, empatando a partida e colocando o Brasil de volta no jogo.

A Colômbia definiu o título com Mayra Ramírez. Em jogada de contra-ataque, Linda Caicedo avançou com velocidade e achou a companheira sozinha, que bateu na saída de Lorena.

O Brasil foi para cima na reta final. O gol decisivo para levar à prorrogação foi de Marta, aos 50 minutos do segundo tempo. A defesa colombiana cortou e Marta chutou com força, no ângulo esquerdo, sem chance para Kate Tapia. O jogo foi para a prorrogação.

Aos 14 do primeiro tempo de prorrogação, Marta decidiu para o Brasil. A camisa 10 recebeu de Angelina, na área e desviou, tirando do alcance de Kate Tapia. No segundo tempo, aos 9, Leicy Santos balançou as redes de falta para as colombianas, após Isa Haas derrubar Linda Caicedo na entrada da área.

Nas penalidades, o Brasil converteu com Tarciane, Amanda Gutierres e Mariza. Angelina e Marta desperdiçaram. Nos alternados, Jhonson e Luany converteram, e Lorena defendeu o último penal.

FICHA TÉCNICA

📆 Data e horário: sábado, 2 de agosto, às 18h (horário de Brasília) 📍 Local: Casa Blanca, em Quito ⚽ Gols: Linda Caicedo (24'1T), Angelina (53'1T), Tarciane (gol contra), Amanda Gutierres (34'2T), Mayra Ramírez (42'2T), Marta (50'2T e 14'P) e Lecy Santos (9'2T/P) Penalidades: 5x4 Público: 23.798 torcedores Cartões amarelos: Ângelo Marsiglia, Kate Tapia, Carolina Arias, Dani Arias, Carabalí e Bedoya (Colômbia); Tarciane e Arthur Elias (Brasil) Cartões vermelhos: -

COLÔMBIA: Kate Tapia; Carolina Arias, Daniela Arias, Jorelyn Carabalí e Daniela Caracas; Leicy Santos, Lorena Bedoya, Ilana Izquierdo (Paví); Valerin Loboa (Usme), Linda Caicedo e Mayra Ramírez. Técnico: Angelo Marsiglia

ESCALAÇÃO DO BRASIL: Lorena; Yasmim, Tarciane, Mariza e Fê Palermo (Isa Haas); Angelina, Duda Sampaio (Yaya) e Gabi Portilho (Luany); Gio Garbelini (Gio), Dudinha (Amanda Gutierres) e Kerolin (Jhonson). Técnico: Arthur Elias.