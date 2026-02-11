Patrocinadora defende mais visibilidade para o futebol feminino e reforça: 'Não é apenas marketing'
Hyundai será a patrocinadora oficial da modalidade até 2028
A Hyundai é a nova patrocinadora oficial da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para o futebol feminino. Mais do que ampliar a presença da marca nas competições, a marca destaca que o patrocínio ao futebol feminino nasce como um posicionamento institucional.
Representante da empresa, Ebru Semizer, diretora de marketing, reforçou que o acordo vai além de uma estratégia comercial e se constrói como uma parceria de longo prazo com a modalidade.
— Esse patrocínio não é apenas uma estratégia de marketing, é um posicionamento da marca. Isso quer dizer que a gente também é parceiro do futebol feminino. Vamos juntos criar projetos, criar histórias para contar, inclusive as histórias de superação dessas mulheres e os talentos que estão dentro de campo — afirmou Ebru, em entrevista ao Lance!, durante a final da Supercopa Feminina, no último sábado (7).
Segundo ele, a expectativa é que a parceria contribua diretamente para ampliar a visibilidade da modalidade e, ao mesmo tempo, funcione como um estímulo para que outras empresas passem a investir no futebol feminino brasileiro.
— Vejo que, nos próximos anos, a gente vai conseguir dar ainda mais visibilidade e, inclusive, provocar outras marcas para que também invistam nessa modalidade, que hoje está cheia de talentos — completou.
O dirigente também ressaltou que a entrada no futebol feminino está alinhada à trajetória da Hyundai no esporte e aos valores institucionais da empresa. Presente no futebol internacional desde 1999, com vínculo histórico com a FIFA, a marca entende o patrocínio como um movimento natural.
— A Hyundai é uma marca muito forte no território do futebol, tanto no cenário global quanto aqui no Brasil e na América do Sul. Trabalhamos com a ideia de progresso da humanidade, somos uma marca muito humana. Por isso, foi um passo natural entrar no futebol feminino, justamente para mostrar nossos valores de inclusão, diversidade e dar voz a uma categoria que está em crescimento constante — destacou.
O acordo com a CBF reforça esse discurso ao associar a marca diretamente às principais competições femininas do país até 2028, em um momento considerado estratégico para a modalidade, impulsionado pela ampliação do calendário, crescimento de público e a proximidade da Copa do Mundo Feminina de 2027, no Brasil.
