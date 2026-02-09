menu hamburguer
Thiago Silva vira assunto na Europa por jogo do Porto: 'Espero estar errado'

Zagueiro brasileiro chegou recentemente ao clube português

Bernardo Pinho
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 09/02/2026
18:14
Atualizado há 2 minutos
imagem cameraThiago Silva em ação pelo Porto (Foto: Reprodução Instagram Thiago Silva)
O Porto de Thiago Silva e o Sporting estão se enfrentando, na tarde desta segunda-feira (9), em jogo decisivo do Campeonato Português. Antes da bola rolar e durante o clássico, o nome do zagueiro brasileiro esteve em alta nas redes sociais.

Com Thiago Silva no banco do Porto e Pepê entre os titulares, a equipe comandada por Francesco Farioli busca se recuperar do tropeço contra o Casa Pia e evitar a aproximação do rival da capital portuguesa. O zagueiro brasileiro vinha sendo titular, mas ficou entre os reservas para o duelo.

Nas redes sociais, a decisão do técnico Farioli sobre o ex-capitão do Fluminense e da Seleção Brasileira repercutiu. Veja os comentários abaixo:

thiago silva porto
Thiago Silva em ação pelo Porto (Foto: Divulgação/Porto)

Veja comentários sobre Thiago Silva no banco do Porto

Tudo sobre o duelo

Os portistas lideram a competição com campanha quase impecável: 55 pontos em 20 jogos, fruto de 18 vitórias, um empate e uma derrota, além de 41 gols feitos e apenas seis sofridos — a melhor defesa de Portugal. Os Leões aparecem na segunda colocação, com 51 pontos, resultado de 16 vitórias, três empates e uma derrota, com 52 gols anotados, o melhor ataque da competição, e 11 sofridos. Para a partida, o Porto manteve Thiago Silva no banco.

O brasileiro vai fazer sua quinta partida pelos Dragões no clássico nacional se entrar no segundo tempo. O zagueiro estreou no clube com vitória por 1 a 0 contra outro rival, o Benfica, em duelo válido pelas quartas de final da Taça de Portugal, resultado que classificou o Porto para as semifinais da competição. Na próxima fase, enfrentará justamente o Sporting, em 3 de março de 2026.

