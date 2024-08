Brasil amassa a Espanha e avança para a final das Olimpíadas

Brasil derrotou a Espanha por 4 a 2 (Foto: Gaspar Nóbrega/COB)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 06/08/2024 - 18:08 • Marselha (FRA)

A Seleção Brasileira Feminina está na final das Olimpíadas. Na tarde desta terça-feira (6), a equipe comandada por Arthur Elias dominou a Espanha, venceu por 4 a 2 e segue na luta pela inédita medalha de ouro. Paredes (contra), Gabi Portilho, Adriana e Kerolin marcaram para o Brasil, enquanto Paralluelo, duas vezes, descontou para as adversárias.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Com o resultado, a Amarelinha enfrenta os Estados Unidos, no próximo sábado (10), na decisão do torneio. As atuais campeãs da Copa do Mundo, por sua vez, encaram a Alemanha na disputa pelo bronze.

Retorno da Rainha Marta

Expulsa na primeira etapa do confronto contra a Espanha, em duelo válido pela fase de grupos do torneio olímpico, Marta retorna para a disputa da medalha de ouro, contra os Estados Unidos, em jogo que pode marcar sua despedida da Seleção.

A camisa 10 recebeu duas partidas de suspensão após forte entrada na cabeça de uma adversária. A CBF chegou a entrar com um pedido no CAS (Corte Arbitral do Esporte) para diminuir a suspensão, mas o recurso acabou negado.

Marta retorna para a final dos Jogos Olímpicos (Foto: Rafael Vieira/AGIF)

✅ FICHA TÉCNICA

BRASIL 4 X 2 ESPANHA

SEMIFINAL - OLIMPÍADAS

🗓️ Data e horário: terça-feira, 6 de agosto de 2024, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Velódrome, Marselha (FRA);

⚽GOLS: Paredes (GC), Gabi Portilho, Adriana e Kerolin (Brasil); Paralluelo 2x (Espanha)

ESCALAÇÕES:

BRASIL (Técnico: Arthur Elias)

Lorena; Thaís, Lauren e Tarciane; Angelina, Vitória Yaya, Ludmila e Yasmin; Gabi Portilho, Jhennifer e Priscila.

ESPANHA (Técnico: Montse Tome)

Cata Coll; Batlle, Paredes, Codina e Carmona; Abelleira, Bonmatí e Hermoso; Navarro, Caldentey e Paralluelo.