Os testes funcionaram e a Seleção teve enorme poder criativo, principalmente pela movimentação do trio de ataque e do apoio das alas. Logo nos primeiros minutos de jogo, Geyse marcou um golaço, seguida por Bia Menezes e Rafaelle, e o Brasil foi para o intervalo vencendo por 3 a 0. Na segunda etapa, a equipe manteve a intensidade, mesmo com as substituições, e ampliou com Debinha e Geyse, mais uma vez.