Brasil perde para os EUA e fica com a prata nas Olimpíadas em provável adeus de Marta

Publicada em 10/08/2024 - 14:04 • São Paulo (SP)

O Brasil voltou a disputar uma final olímpica após 16 anos, mas o sonho da medalha de ouro no futebol feminino foi adiado mais uma vez. A seleção comandada por Arthur Elias não conseguiu superar os Estados Unidos e perdeu por 1 a 0, com gol de Swanson, no Parque dos Príncipes, em Paris, neste sábado (10). Medalha de prata.

Aos 38 anos, Marta deve se despedir das Olimpíadas nesta edição. Agora, o Brasil tem três medalhas de prata no futebol feminino nos Jogos Olímpicos, sendo vice também em Atenas (2004) e Pequim (2008), ambas com derrotas para as estadunidense.

Com a prata no futebol e o bronze no vôlei feminino, o Brasil encerra sua participação nesta edição das Olimpíadas. A festa encerramento acontece neste domingo (11), às 16h.

O jogo

O técnico Arthur Elias fez apenas duas mudanças em relação ao time que disputou a semifinal: Adriana no lugar de Priscila e Duda Sampaio na vaga de Angelina. Marta, suspensa dos dois último jogos do Brasil, começou no banco.

O primeiro tempo da partida foi pegado, como já era de se esperar de uma final. O Brasil foi quem começou melhor, e chegou a abrir o marcador aos 15 minutos, com Ludmila, mas o gol foi corretamente anulado por impedimento. Minutos depois, foi a vez de a goleira brasileira Lorena trabalhar, após chute cruzado de Mallorry Swanson. Aos 46, outra ótima chance para o Brasil, com Gabi Portilho, que recebeu cruzamento da direita e bateu de primeira, mas viu Alyssa Naeher impedir que o placar fosse aberto. Na primeira etapa, foram cinco finalizações brasileiras contra duas norte-americanas.

Na etapa complementar, os Estados Unidos precisaram de apenas 11 minutos para tirar o placar do zero: em saída rápida para o ataque, Mallory Swanson recebeu lançamento nas costas da defesa brasileira, entrou na área e finalizou sem chance para Lorena. Na sequência, alterações foram feitas por Arthur Elias, que colocou Marta em campo, após dois jogos cumpridos de suspensão. Apesar das mudanças, o Brasil sentiu o gol e viu os EUA crescerem na partida. O Brasil ainda tentou arrancar um empate, e teve chances com Marta e Adriana, mas não deu.

✅ FICHA TÉCNICA

BRASIL 0 x 1 ESTADOS UNIDOS

FINAL - JOGOS OLÍMPICOS 2024

🗓️ Data e horário: sábado, 10 de agosto de 2024, às 12h (horário de Brasília);

📍 Local: Parque dos Príncipes, em Paris (FRA);

🟨 Árbitra: Tess Olofsson (SUE);

🚩 Assistentes: Almira Spahic (SUE) e Francesca Di Monte (ITA);

4️⃣ Quarto árbitro: Rebecca Welch (MTN);

🖥️ VAR: Ivan Bebek (CRO), Del Cerro Grande (ESP) e Jérôme Brisard (FRA)

⚽ ESCALAÇÕES:

BRASIL (Técnico: Arthur Elias)

Lorena, Thaís, Lauren e Tarciane; Adriana, Vitória Yaya, Duda Sampaio e Yasmim; Gabi Portilho, Jhennifer e Ludmila.

ESTADOS UNIDOS (Técnico: Emma Hayes)

Alyssa Naeher; Emily Fox, Naomi Girma, Tierna Davidson e Crystal Dunn; Lindsey Horan, Sam Coffey e Trinity Rodman; Rose Lavelle, Mallory Swamson e Sophia Smith.