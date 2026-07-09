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Volante do Flamengo valoriza participação na Brasil Ladies Cup

Ju Ferreira está relacionada para jogo contra o Peñarol nesta quinta, às 15h

PorGiselly Correa BarataSão Paulo (SP)
09/07/2026 12:54
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Ju Ferreira, volante do Flamengo, jogará a Ladies Cup. (Felipe Gouveia)
Ju Ferreira, volante do Flamengo, jogará a Ladies Cup. (Foto: Felipe Gouveia)

A Brasil Ladies Cup será uma oportunidade para o Flamengo enfrentar adversários internacionais e dar sequência ao processo de preparação durante a pausa das competições nacionais. Para a volante Ju Ferreira, o torneio oferece um nível de desafio diferente, importante para o desenvolvimento da equipe ao longo da temporada.

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    • — A Ladies Cup é importante para nos dar um pouco mais de rodagem contra times e/ou seleções estrangeiras. Jogos assim nos desafiam e nos obrigam a sair da zona de conforto, além de intensificarem nossos treinos e preparações durante a pausa dos demais campeonatos — avalia ela.

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    O Flamengo estreia no torneio nesta quinta-feira, às 15h (de Brasília), contra o Peñarol, no Brinco de Ouro, em Campinas. Em caso de vitória, disputa a final no domingo diante do vencedor de Palmeiras e Seleção do Paraguai, e as partidas terão transmissão pelo Canal GOAT, XSports, NSports e Bandsports.

    Na disputa da competição, o Flamengo contará com um grupo formado por atletas experientes e jovens da base. Segundo Ju Ferreira, a combinação favorece tanto o crescimento das novatas quanto a construção de entrosamento para a sequência do calendário.

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    • — Nossa equipe para a competição vai mesclar bem atletas jovens e mais experientes. Isso é bom, porque jogos assim são importantes para a evolução das novatas e nos permitem criar maior entrosamento, nos preparando melhor para a sequência da temporada.

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    1. Goleiras: Karol Alves e Vivi Holzel;
    2. Laterais: Fabi Simões, Jucinara, Maisa e Monalisa;
    3. Zagueiras: Flávia Mota, Layza Cavalcanti, Núbia e Sofia;
    4. Meio-campistas: Anna Luiza, Djeni, Ju Ferreira, Kaylane, Letícia e Mariana;
    5. Atacantes: Brendha, Fernanda e Laysa;
    6. Técnico: Celso Silva.
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