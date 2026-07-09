Volante do Flamengo valoriza participação na Brasil Ladies Cup Ju Ferreira está relacionada para jogo contra o Peñarol nesta quinta, às 15h

A Brasil Ladies Cup será uma oportunidade para o Flamengo enfrentar adversários internacionais e dar sequência ao processo de preparação durante a pausa das competições nacionais. Para a volante Ju Ferreira, o torneio oferece um nível de desafio diferente, importante para o desenvolvimento da equipe ao longo da temporada.

— A Ladies Cup é importante para nos dar um pouco mais de rodagem contra times e/ou seleções estrangeiras. Jogos assim nos desafiam e nos obrigam a sair da zona de conforto, além de intensificarem nossos treinos e preparações durante a pausa dos demais campeonatos — avalia ela.

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O Flamengo estreia no torneio nesta quinta-feira, às 15h (de Brasília), contra o Peñarol, no Brinco de Ouro, em Campinas. Em caso de vitória, disputa a final no domingo diante do vencedor de Palmeiras e Seleção do Paraguai, e as partidas terão transmissão pelo Canal GOAT, XSports, NSports e Bandsports.

Na disputa da competição, o Flamengo contará com um grupo formado por atletas experientes e jovens da base. Segundo Ju Ferreira, a combinação favorece tanto o crescimento das novatas quanto a construção de entrosamento para a sequência do calendário.

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— Nossa equipe para a competição vai mesclar bem atletas jovens e mais experientes. Isso é bom, porque jogos assim são importantes para a evolução das novatas e nos permitem criar maior entrosamento, nos preparando melhor para a sequência da temporada.

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Goleiras: Karol Alves e Vivi Holzel; Laterais: Fabi Simões, Jucinara, Maisa e Monalisa; Zagueiras: Flávia Mota, Layza Cavalcanti, Núbia e Sofia; Meio-campistas: Anna Luiza, Djeni, Ju Ferreira, Kaylane, Letícia e Mariana; Atacantes: Brendha, Fernanda e Laysa; Técnico: Celso Silva.