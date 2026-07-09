Zagueiro da Bélgica é vetado de jogar as quartas de final da Copa do Mundo; entenda Clube vetou jogador de atuar nas quartas de final por questões físicas

A Bélgica ganhou um problema de última hora para o confronto contra a Espanha, válido pelas quartas de final da Copa do Mundo. O zagueiro Zeno Debast, que havia sido liberado pelo departamento médico da seleção belga para voltar aos gramados, foi vetado pelo Sporting, clube que detém seus direitos, e não poderá atuar na partida desta sexta-feira (10), às 16h (de Brasília).

🧮 Simule todos os resultados da Copa!

A ausência foi confirmada pela Federação Belga em comunicado enviado ao site Sporza. Segundo a entidade, o Sporting informou que não considera o defensor apto fisicamente para entrar em campo, decisão que diverge da avaliação da equipe médica da seleção e das entidades seguradoras da Fifa, que já haviam autorizado sua utilização.

continua após a publicidade

Veja comunicado da Bélgica

— Zeno Debast está indisponível para as quartas de final. O Sporting Lisboa, seu clube, informou o jogador de que não o considera apto fisicamente para o jogo. Esta decisão contraria o parecer da equipa médica da seleção belga e das entidades seguradoras da Fifa, que o tinham liberado para jogar —

Federação Belga em comunicado.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

Debast está afastado dos gramados desde maio, quando sofreu uma lesão no bíceps femoral da coxa esquerda. Apesar de ter sido convocado para a Copa do Mundo, o zagueiro de 22 anos não foi relacionado para as quatro primeiras partidas da Bélgica. Nas oitavas de final, contra os Estados Unidos, apareceu pela primeira vez no banco de reservas, indicando que estava próximo de retornar.

Zeno Debast em ação pelo Sporting (Foto: Reprodução/Instagram)

O receio do Sporting é de que o jogador sofra uma nova lesão caso volte antes do previsto. Contratado pelo clube português em 2024, Debast tem vínculo válido até 2029 e segue realizando trabalhos individuais durante a recuperação.

continua após a publicidade

Além do zagueiro, a Bélgica também não poderá contar com o volante Amadou Onana. O meio-campista rompeu o ligamento do joelho direito durante a vitória sobre os Estados Unidos e está fora do restante da Copa do Mundo.

O vencedor do confronto entre Bélgica e Espanha garantirá vaga na semifinal do Mundial, onde enfrentará a França na luta por um lugar na decisão.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.