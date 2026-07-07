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CBF altera horário de Ferroviária x Corinthians pela Copa do Brasil Feminina

Duelo das oitavas de final deixa a tarde de quinta-feira e será disputado às 20h

PorGiselly Correa BarataSão Paulo (SP)
07/07/2026 17:51
Atualizado há 2 minutos
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Duda Sampaio conduz bola em Corinthians e Ferroviária pela Libertadores 2025. (Staff Images Woman/CONMEBOL)
Duda Sampaio conduz bola em Corinthians e Ferroviária pela Libertadores 2025. (Staff Images Woman/CONMEBOL)

A CBF alterou o horário do confronto entre Ferroviária e Corinthians, válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil Feminina. Inicialmente marcado para quinta-feira (23), às 15h, o clássico passou para 20h, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP).

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    A alteração também muda significativamente o cenário para o confronto. Antes, a partida seria a única das oitavas disputada em uma tarde de dia útil, às 15h, horário que gerou críticas de atletas e levantou discussões sobre o impacto na presença de público e na audiência televisiva. Uma das principais vozes a se manifestar foi a meia Gabi Zanotti, do Corinthians. Logo após a divulgação da tabela detalhada, a camisa 10 utilizou as redes sociais para ironizar a escolha da CBF.

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    — Horário bem atrativo para o público ir ao estádio e para acompanhar pela TV. Parabéns aos envolvidos — publicou a jogadora.

    Na ocasião, o duelo entre Ferroviária e Corinthians era o único das oitavas marcado para as 15h, enquanto os demais confrontos aconteceriam entre 16h e 21h45. A mudança coloca a partida em um horário nobre, às 20h, também com transmissão do SporTV.

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