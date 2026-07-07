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Yasmim, Antônia e mais… Real Madrid promove reformulação no elenco feminino

Clube merengue teve saídas de nomes históricos e já iniciou a reposição

PorGiselly Correa BarataSão Paulo (SP)
07/07/2026 16:54
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As brasileiras Yasmim e Antônia atuaram juntas no Real Madrid. (Reprodução/internet)
As brasileiras Yasmim e Antônia atuaram juntas no Real Madrid. (Reprodução/internet)

O Real Madrid promoveu uma ampla reformulação em sua equipe feminina para a temporada 2026/27. Nas últimas semanas, o clube espanhol oficializou as saídas da brasileira Yasmim e de nomes históricos como a goleira Misa Rodríguez, a meia Teresa Abelleira, a atacante Caroline Weir, a zagueira Rocío Gálvez e, mais recentemente, da meio-campista sueca Hanna Bennison. Outra brasileira que deve deixar o elenco é Antônia, que não faz parte dos planos para a próxima temporada e busca um novo clube.

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    • A movimentação marca o fim de ciclos importantes no elenco merengue após mais uma temporada em que a equipe buscou diminuir a distância para o rival Barcelona no futebol feminino espanhol.

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    A lateral brasileira Yasmim, da Seleção Brasileira, se despediu do Real Madrid em 14 de julho. O clube espanhol anunciou oficialmente a saída e informou que o contrato foi encerrado em comum acordo. Outra brasileira que também não seguirá no elenco é Antônia. Titular em diversos momentos de sua trajetória na Espanha, ela deixa o clube em meio às mudanças promovidas pela diretoria para o próximo ciclo, e busca um novo clube, conforme publicado pela jornalista espanhola Andrea Peláez Marzo, e confirmada pelo Lance!.

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    • Além das brasileiras, o Real Madrid confirmou a saída de atletas que ajudaram a construir a história da equipe feminina. Capitã do time, Misa Rodríguez encerrou uma trajetória de seis temporadas e 215 partidas, tornando-se a jogadora que mais vezes vestiu a camisa merengue. Campeã do mundo com a Espanha em 2023, era uma das principais lideranças do elenco.

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    Também deixaram o clube Teresa Abelleira, outra campeã mundial pela seleção espanhola, após seis temporadas e 170 jogos, e Caroline Weir. A escocesa encerrou uma passagem de quatro anos com 63 gols em 125 partidas, números que a consolidaram como a maior artilheira da história do Real Madrid Feminino.

    Outra baixa anunciada foi a da zagueira Rocío Gálvez e a mais recente saída confirmada foi a da meio-campista sueca Hanna Bennison. Em 6 de julho, o Real Madrid anunciou sua transferência para o Eintracht Frankfurt e desejou sucesso à atleta na nova etapa da carreira.

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    Quem chegou ao Real Madrid

    Enquanto promove uma renovação no elenco, o Real Madrid também começou a anunciar reforços. O primeiro nome confirmado foi o da atacante sueca Felicia Schröder, de apenas 19 anos, contratada junto ao BK Häcken até junho de 2030.

    Considerada uma das principais promessas do futebol europeu, Schröder chega credenciada pelo título do Campeonato Sueco de 2025 e pelo protagonismo na conquista da primeira edição da Women's Europa Cup.

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