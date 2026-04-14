Se destacar em uma Seleção estrelada não é tarefa simples, mas Maria Eduarda Rodrigues Silva, a Dudinha, de apenas 20 anos, tem feito isso com naturalidade desde os primeiros passos na equipe principal. Há pouco mais de um ano, quando marcou um dos gols da vitória do Brasil na Neo Química Arena em amistoso contra o Japão, ainda não era possível prever a dimensão de sua ascensão. Em ritmo acelerado, a atacante trilhou um caminho que a levou do São Paulo ao San Diego Wave, transitando entre o Brasileirão Feminino e a NWSL. Nada, porém, aconteceu por acaso.

continua após a publicidade

Presença constante nas categorias de base, Dudinha não demonstrou dificuldades na transição para o profissional e rapidamente se consolidou como uma das principais apostas da Amarelinha a um ano da Copa do Mundo de 2027. O desempenho consistente é resultado de uma combinação de fatores que vão além do talento, como o apoio familiar, a dedicação à preparação física e o comprometimento com treinos extras ao longo da carreira. O Lance! explica.

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

+ Aposte na Seleção Feminina na Fifa Series

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

continua após a publicidade

Família como pilar

Com passagens por Centro Olímpico e São Paulo, Dudinha integra uma geração que chegou ao profissional já com base consolidada. Fora de campo, o suporte familiar também teve papel importante na trajetória — o irmão, inclusive, é jogador de futsal. Em entrevista à Record News, a mãe da atleta, Franchesca Araújo, comentou sobre o desenvolvimento e a dedicação da filha.

— É emocionante, é muito prazeroso, mas também é difícil você lidar com a ausência, com a distância, eu que sou muito ligada faço questão de estar, tanto perto como longe, acompanhando. Seja aqui no Brasil, como em San Diego, quando ela estava se adaptando, agora o meu menino está na Rússia, dia 15 de maio estarei lá. Esse apoio da família, por trás do atleta, é fundamental. Eu faço questão de estar — disse a matriarca.

continua após a publicidade

— Acho que tudo é permissão de Deus. Se a gente coloca Deus em primeiro lugar, o resto vem contribuindo, minha base familiar vem disso — descreve ela.

— Já consigo imaginar (a Dudinha no grupo final da Seleção na Copa do Mundo), pelo desempenho dela, acho que isso tem mérito, ela tem mérito, está merecendo, demonstrando o trabalho dela, ela vem se destacando cada dia mais, e agora é só entregar na mão de Deus, e se Deus quiser veremos ela em 2027 na Copa e dando orgulho não só para mim, como mãe, mas para todos nós como brasileiros — projeta Franchesca.

➡️ Seleção Feminina encerra preparação para enfrentar a Zâmbia na Fifa Series

Dudinha faz trabalho de fortalecimento além do clube

Mesmo estando em um dos clubes de melhor estrutura da liga norte-americana, o San Diego Wave, Dudinha mantém o trabalho extracampo. O resultado já é visível dentro de campo, com uma atleta cada vez mais forte e capaz de disputar com zagueiras adversárias.

— Eu sempre treinei por fora, eu tenho um personal, o Bruno Nunes, eu procuro sempre tentar evoluir (fisicamente), faço treinamento do clube, mas sempre que posso faço acompanhamento por fora também — diz a jogadora.