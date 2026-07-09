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O que a contratação de Alexia Putellas pelo London City Lionesses indica sobre o futuro do futebol feminino

Mudança da espanhola representa avanço de um projeto liderado por Michele Kang

PorGiselly Correa BarataSão Paulo (SP)
09/07/2026 13:41
Atualizado há 2 minutos
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Alexia Putellas e Michele Kang durante apresentação ao London City. (London City/Divulgação)
Alexia Putellas e Michele Kang durante apresentação ao London City. (London City/Divulgação)

Depois de dias de expectativa, o que já vinha sendo noticiado pela imprensa foi confirmado: Alexia Putellas foi anunciada nesta quarta-feira (8) como nova jogadora do London City Lionesses. O movimento reúne alguns dos principais elementos que ajudam a explicar a nova fase da modalidade: a profissionalização da gestão, a valorização das atletas como ativos comerciais e a consolidação da Inglaterra como o mercado mais promissor para o crescimento da modalidade.

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    • Esse plano tem nome e sobrenome: Michele Kang. Hoje, talvez nenhum executivo tenha exercido tanta influência sobre o futebol feminino quanto a empresária sul-coreana naturalizada norte-americana. Depois de assumir o controle do Washington Spirit, adquirir integralmente o Olympique Lyonnais e incorporar o London City Lionesses ao ecossistema da Kynisca, Kang passou a investir na construção de um conglomerado exclusivamente voltado para o futebol feminino, algo ainda raro em uma modalidade historicamente vinculada às estruturas dos clubes masculinos. Seu objetivo nunca esteve restrito à conquista de títulos; o foco é desenvolver um modelo capaz de gerar receitas, atrair investidores e transformar o futebol feminino em um negócio cada mais rentável.

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    A chegada de Alexia, portanto, se encaixa perfeitamente nessa estratégia. Ao apresentar a espanhola, Michele Kang fez questão de destacar que a contratação extrapola a esfera esportiva.

    "Alexia Putellas representa o auge do talento, da dedicação e da visão no futebol feminino. A decisão dela de se juntar ao nosso clube independente, voltado exclusivamente para mulheres, é uma forte validação do que estamos construindo no London City e na Kynisca. Isto é mais do que uma contratação; é uma declaração sobre o futuro do esporte. Juntas, vamos competir no mais alto nível enquanto criamos novas oportunidades comerciais e caminhos de desenvolvimento para a próxima geração de atletas", disse Kang.

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    • Enquanto muitos clubes ainda anunciam reforços ressaltando apenas currículo e conquistas, o London City apresentou Alexia como parte de um projeto empresarial. O próprio material oficial da coletiva de apresentação reforçou essa ideia ao destacar a identidade visual da atleta, evidenciando que sua marca pessoal possui valor comercial próprio.

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    Alexia Putellas vestirá a camisa 11 do London City. (London City/Divulgação)
    Alexia Putellas vestirá a camisa 11 do London City. (London City/Divulgação)

    Campeã mundial, bicampeã da Bola de Ouro, multicampeã da Champions League e maior vencedora da história do Barcelona feminino, Alexia Pitellas construiu uma carreira que extrapola os gramados. Patrocinada pela Nike, dona de chuteiras personalizadas, presença frequente em campanhas publicitárias e envolvida em iniciativas sociais ao redor do mundo, Alexia entende que a influência de uma atleta deve ser exercida além do jogo e do resultado.

    Essa percepção apareceu também em seu primeiro discurso como jogadora do London City. Em vez de limitar a fala ao desejo de conquistar títulos, a espanhola associou sua decisão ao modelo de gestão do clube e à possibilidade de participar ativamente da expansão da modalidade.

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    "Estou muito feliz por iniciar este novo capítulo no London City Lionesses. A ambição do clube e seu compromisso em crescer como uma equipe independente e dedicada exclusivamente ao futebol feminino dialogam profundamente comigo. Quero causar impacto dentro de campo enquanto brigamos por títulos, mas, fora dele, também estou animada para trabalhar com Michele no fortalecimento do futebol feminino na Inglaterra e no cenário global, especialmente por meio do desenvolvimento de jovens atletas", disse Putellas.

    Após ser campeã de tudo na Espanha, Alexia escolheu um novo projeto justamente em um momento que a Women's Super League amplia sua vantagem competitiva em relação às demais ligas europeias, inclusive a Liga F, dominada pelo Barcelona. Arsenal, Chelsea, Manchester City, Manchester United e agora um London City respaldado pelo investimento de Michele Kang elevam o nível de competitividade e tornam a WSL um ambiente cada vez mais atrativo para atletas, patrocinadores e investidores.

    Essa ascensão também encontra respaldo em decisões institucionais recentes, vale lembrar que a primeira edição do Mundial de Clubes Feminino foi realizada em Londres, um movimento que reforçou a importância da Inglaterra para os planos de expansão da Fifa, enquanto Gianni Infantino já confirmou que a Copa do Mundo Feminina de 2035 será disputada no país, em parceria com Irlanda do Norte, Escócia e País de Gales. Não são acontecimentos isolados, mas sinais de que o centro de desenvolvimento do futebol feminino se desloca cada vez mais para o mercado inglês.

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    Alexia Putellas é a nova jogadora do London City. (London City/Divulgação)
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