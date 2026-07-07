logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Sem Cristiane, Flamengo define relacionadas para a Ladies Cup 2026

Atacante segue cronograma de recuperação e não viaja com a delegação rubro-negra

PorGiselly Correa BarataSão Paulo (SP)
07/07/2026 07:09
Atualizado há 2 minutos
Favorite o Lance! no Google
Flamengo disputará a Ladies Cup 2026. (Paula Reis / Flamengo)
Flamengo disputará a Ladies Cup 2026. (Paula Reis / Flamengo)

O Flamengo definiu, nesta terça-feira, a lista de jogadoras relacionadas para a disputa da Brasil Ladies Cup 2026. A principal ausência é a atacante Cristiane, que permanece no Rio de Janeiro para dar sequência ao cronograma de recuperação estabelecido pelo departamento médico e pela comissão técnica. Segundo o clube, a camisa 11, que estava na Copa do Mundo como comentarista, seguirá realizando trabalhos específicos de preparação visando os próximos compromissos da temporada.

  • Palmeiras é o atual campeão da Ladies Cup. (Foto: Guilherme Veiga/Brasil Ladies Cup)

    Brasil Ladies Cup divulga tabela da 6ª edição com Flamengo, Palmeiras e ingressos gratuitos

    Futebol Feminino
    Há 2 semanas
  • As brasileiras Yasmim e Antônia atuaram juntas no Real Madrid. (Reprodução/internet)

    Yasmim, Antônia e mais… Real Madrid promove reformulação no elenco feminino

    Futebol Feminino
    Há 40 minutos
  • São Paulo e Vasco também se enfrentaram na Copa do Brasil 2025. (CBF/Divulgação)

    Confronto definido! Vasco recebe o São Paulo pela Copa do Brasil Feminina

    Futebol Feminino
    Há 20 horas

    • A delegação rubro-negra será comandada pelo técnico Celso Silva e contará com 19 atletas para a competição. Entre as goleiras, foram convocadas Karol Alves e Vivi Holzel. A defesa será formada pelas laterais Fabi Simões, Jucinara, Maisa e Monalisa, além das zagueiras Flávia Mota, Layza Cavalcanti, Núbia e Sofia. No meio-campo, Celso Silva terá à disposição Anna Luiza, Djeni, Ju Ferreira, Kaylane, Letícia e Mariana. Já o setor ofensivo será composto por Brendha, Fernanda e Laysa.

    continua após a publicidade

    ➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

    Cristiane não disputará a Ladies Cup 2026. (Paula Reis / Flamengo)
    Cristiane não disputará a Ladies Cup 2026. (Paula Reis / Flamengo)

    Brasil Ladies Cup começa nesta quarta-feira

  • Time da Inglaterra perfilado antes de encarar Gana pela Copa do Mundo

    Inglaterra terá retorno de astro para duelo decisivo na Copa

    Copa do Mundo 2026
    Há 9 minutos
  • Thomas Tuchel em México 2x3 Inglaterra pela Copa do Mundo de 2026

    Inglaterra muda orientação após lesão grave na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 21 minutos
  • Hossam Hassan, técnico do Egito, viu injustiça de árbitro na Copa do Mundo

    Técnico do Egito vê injustiça de árbitro em derrota para Argentina na Copa

    Copa do Mundo 2026
    Há 22 minutos

    • A sexta edição da Brasil Ladies Cup será disputada entre os dias 9 e 12 de julho, no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas. O torneio reunirá Flamengo, Palmeiras, Peñarol e a seleção do Paraguai em um formato de semifinais em jogo único, disputa de terceiro lugar e decisão. Na estreia, o Rubro-Negro enfrenta o Peñarol, às 15h, enquanto Palmeiras e Paraguai duelam às 20h. Os vencedores avançam à final, marcada para o dia 12, às 20h, enquanto os derrotados disputarão o terceiro lugar às 16h.

    ➡️ Yasmim, Antônia e mais… Real Madrid promove reformulação no elenco feminino

    Relacionadas do Flamengo para a Brasil Ladies Cup

    1. Goleiras: Karol Alves e Vivi Holzel;
    2. Laterais: Fabi Simões, Jucinara, Maisa e Monalisa;
    3. Zagueiras: Flávia Mota, Layza Cavalcanti, Núbia e Sofia;
    4. Meio-campistas: Anna Luiza, Djeni, Ju Ferreira, Kaylane, Letícia e Mariana;
    5. Atacantes: Brendha, Fernanda e Laysa;
    6. Técnico: Celso Silva.
    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    As brasileiras Yasmim e Antônia atuaram juntas no Real Madrid. (Reprodução/internet)

    Futebol Feminino

    Yasmim, Antônia e mais… Real Madrid promove reformulação no elenco feminino

    Há 40 minutos
    Seleção Brasileira é campeã da Fifa Series 2026 e comemora com troféu

    Futebol Feminino

    Futebol feminino amplia cobertura e acelera preparação para a Copa do Mundo de 2027

    Há 5 horas
    Tayla, zagueira do São Paulo, chegou nesta temporada e se adaptou rapidamente. ( Rubens Chiri / São Paulo FC)

    Futebol Feminino

    Tayla vive bom início no São Paulo e é elogiada por Thiago Viana: 'Trouxe tranquilidade para a equipe'

    Há 19 horas
    São Paulo e Vasco também se enfrentaram na Copa do Brasil 2025. (CBF/Divulgação)

    Futebol Feminino

    Confronto definido! Vasco recebe o São Paulo pela Copa do Brasil Feminina

    Há 20 horas
    Tayla abre o placar para o São Paulo na Copa do Brasil. (Rubens Chiri / São Paulo FC/Divulgação)

    Futebol Feminino

    São Paulo vence Mauaense com autoridade e avança às oitavas da Copa do Brasil Feminina

    Há 21 horas
    Grêmio Mauaense e São Paulo duelam pela Copa do Brasil Feminina. (Lance!/Divulgação)

    Futebol Feminino

    Grêmio Mauaense x São Paulo: onde assistir e tudo sobre o jogo da Copa do Brasil Feminina

    Há 1 dia
    Mais LANCE!
    Miriã durante treino do Red Bull Bragantino. (Divulgação)

    Miriã faz balanço do primeiro semestre pelo RB Bragantino e traça metas

    Júlia Ávila, fisiologista do time feminino do RB Bragantino. (Felipe Oliveira/Red Bull Bragantino)

    Fisiologista do RB Bragantino detalha planejamento para retorno e explica estratégia para reduzir risco de lesões

    Lourdes recebe homenagem após alcançar a marca de maior artilheira do Vasco. (Vasco/Divulgação)

    Lourdes faz história e assume posto de maior artilheira estrangeira do Vasco

    Renata May atua pelo Juventude. (Reprodução/redes sociais)

    Renata May valoriza preparação do Juventude para volta do Brasileirão Feminino

    Karla Alves atua pelo São Paulo. (Reprodução/redes sociais)

    Karla Alves vê crescimento do São Paulo: 'Somos uma equipe mais preparada'

    A brasileira Amanda Gutierres é camisa 9 do Boston Legacy. (Boston Legacy/Divulgação)

    Amanda Gutierres acredita em evolução do Boston Legacy na NWSL

    Departamento de futebol feminino do Inter ganha reforço de profissionais de psicologia. (Inter/Divulgação)

    Inter reforça equipe de psicologia do departamento de futebol feminino

    Semana do futebol feminino terá Marta em campo pela NWSL

    Cabe no seu time? Marta e outras brasileiras aparecem em lista de agentes livres da NWSL

    Gio Garbelini durante treino do Atlético de Madrid. (Reprodução/redes sociais)

    Gio Garbelini se pronuncia após arquivamento de acusação de racismo

    Hingredy, zagueira do Atlético-MG. (Foto: TA SANTANNA/Divulgação)

    Hingredy destaca intensidade dos treinos e vê Atlético-MG mais forte após a Copa

    Craque do Corinthians critica horário de jogo da Copa do Brasil: 'Parabéns aos envolvidos'

    Copa do Brasil Feminina vai às quartas de final (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

    CBF detalha datas e horários das oitavas da Copa do Brasil Feminina

    Hillary, zagueira do Itabirito, nasceu na Venezuela. (Léo Rodrigues/Itabirito)

    Com zagueira venezuelana, Itabirito lança campanha para ajudar famílias na Venezuela