Sem Cristiane, Flamengo define relacionadas para a Ladies Cup 2026 Atacante segue cronograma de recuperação e não viaja com a delegação rubro-negra

O Flamengo definiu, nesta terça-feira, a lista de jogadoras relacionadas para a disputa da Brasil Ladies Cup 2026. A principal ausência é a atacante Cristiane, que permanece no Rio de Janeiro para dar sequência ao cronograma de recuperação estabelecido pelo departamento médico e pela comissão técnica. Segundo o clube, a camisa 11, que estava na Copa do Mundo como comentarista, seguirá realizando trabalhos específicos de preparação visando os próximos compromissos da temporada.

A delegação rubro-negra será comandada pelo técnico Celso Silva e contará com 19 atletas para a competição. Entre as goleiras, foram convocadas Karol Alves e Vivi Holzel. A defesa será formada pelas laterais Fabi Simões, Jucinara, Maisa e Monalisa, além das zagueiras Flávia Mota, Layza Cavalcanti, Núbia e Sofia. No meio-campo, Celso Silva terá à disposição Anna Luiza, Djeni, Ju Ferreira, Kaylane, Letícia e Mariana. Já o setor ofensivo será composto por Brendha, Fernanda e Laysa.

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Cristiane não disputará a Ladies Cup 2026. (Paula Reis / Flamengo)

Brasil Ladies Cup começa nesta quarta-feira

A sexta edição da Brasil Ladies Cup será disputada entre os dias 9 e 12 de julho, no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas. O torneio reunirá Flamengo, Palmeiras, Peñarol e a seleção do Paraguai em um formato de semifinais em jogo único, disputa de terceiro lugar e decisão. Na estreia, o Rubro-Negro enfrenta o Peñarol, às 15h, enquanto Palmeiras e Paraguai duelam às 20h. Os vencedores avançam à final, marcada para o dia 12, às 20h, enquanto os derrotados disputarão o terceiro lugar às 16h.

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