Veja o chaveamento da Copa do Mundo após a vitória da França Franceses estão na semifinal

A França bateu o Marrocos nesta quinta-feira (9) em jogo válido pelas quartas de final da Copa do Mundo. A partida, que terminou em 2 a 0 para o time de Didier Deschamps, garantiu a vaga para a terceira semifinal seguida dos europeus em mundiais. Nesse momento, os atuais vice-campeões do mundo aguardam o vencedor de Espanha x Bélgica, que duelam na próxima sexta-feira (10).

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Com o resultado, os franceses são os primeiros classificados para as semifinais do torneio. Além de Espanha x Bélgica, Inglaterra x Noruega e Argentina x Suíça definirão as outras duas vagas.

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Confira o chaveamento atualizado após a vitória da França sobre o Marrocos na Copa do Mundo:

Como foi o jogo entre França e Marrocos na Copa do Mundo?

A França começou pressionando. Logo aos três minutos, Mbappé recebeu na entrada da área e finalizou para boa defesa de Bono. Na sequência, Upamecano também levou perigo em cabeceio defendido pelo goleiro marroquino.

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O Marrocos se fechou no campo defensivo e tentou esfriar o jogo com troca de passes entre zagueiros e meio-campistas. A primeira grande chance francesa veio em contra-ataque. Doué roubou a bola de Hakimi, Olise acelerou pelo meio e acionou Mbappé, que foi derrubado por Mazraoui dentro da área. O árbitro marcou pênalti, e o VAR confirmou a decisão. A cobrança, porém, demorou a ser autorizada. Mbappé reclamou da espera, perdeu a concentração e bateu mal, no canto direito. Bono caiu para defender e manter o 0 a 0.

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A França voltou para o segundo tempo mantendo o controle. O time de Deschamps trocou passes no campo ofensivo e seguiu buscando espaço contra uma defesa marroquina muito compacta. Aos 14 minutos, saiu o gol. Doué dominou e serviu Mbappé. O camisa 10 recebeu de frente para Diop, ajeitou o corpo e finalizou de perna direita, com efeito, para abrir o placar. Os jogadores do Marrocos reclamaram de um possível toque de mão em momento anterior da jogada, mas o gol foi validado após checagem do VAR.

O segundo gol francês veio aos 20 minutos. Dembélé arrancou em velocidade pelo meio, ajeitou com a perna direita e chutou rasteiro. Bono ainda tocou na bola, mas não conseguiu evitar o gol.

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Depois do segundo gol, o Marrocos passou a ocupar mais o campo de ataque. Aos 36 minutos, El Ouahdi arrancou pelo lado esquerdo, passou por Koundé e sofreu falta perigosa. Na cobrança, Hakimi levantou na área, e a bola ficou viva, mas ninguém conseguiu concluir.

Mesmo com a pressão marroquina nos minutos finais, a França conseguiu administrar a vantagem. Mbappé deixou o campo aos 31 minutos da etapa final, após receber atendimento médico, e foi substituído por Mateta.

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