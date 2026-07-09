Haaland? Google faz surpresa com invasão viking; confira Ao pesquisar o nome do atacante, usuários encontraram surpresa

O nome de Erling Haaland ganhou um destaque especial no Google nesta quinta-feira (9). Quem pesquisa pelo atacante da Noruega encontra uma animação temática inspirada nos vikings, em referência ao desempenho do camisa 9 na Copa do Mundo de 2026.

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Ao buscar por "Erling Haaland", embarcações com vikings aparecem na parte inferior da tela e atravessam a página em um movimento de remada. O efeito é exibido tanto na página principal de resultados quanto em algumas abas relacionadas às notícias sobre o jogador.

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Pesquisa por 'Erling Haaland' revela invasão viking na página principal do Google (Foto: Reprodução)

A homenagem também repercutiu nas redes sociais. Em publicação no X, o próprio Haaland incentivou os torcedores a conferirem a novidade.

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One thing to do today… search my name on Google 😉 — Erling Haaland (@Erling) July 9, 2026

A ação acontece dias depois da atuação decisiva do norueguês nas oitavas de final da Copa do Mundo. Haaland marcou os dois gols da vitória por 2 a 1 sobre a Seleção Brasileira, resultado que eliminou o Brasil da competição e garantiu a classificação da Noruega às quartas de final.

Com sete gols em quatro partidas, o centroavante aparece entre os principais candidatos à artilharia do Mundial e vive um dos melhores momentos da carreira com a seleção norueguesa.

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Referência à cultura viking

A animação criada pelo Google faz alusão à herança histórica da Noruega e também a uma das marcas da torcida do país durante a Copa. Ao longo do torneio, a chamada "remada viking" se popularizou entre os torcedores, que reproduzem o movimento em arquibancadas, bares, praças e pontos de encontro nas cidades-sede.

A celebração viralizou nas redes sociais e se tornou um dos símbolos da campanha da Noruega no Mundial, impulsionada pelo protagonismo de Haaland dentro de campo.

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