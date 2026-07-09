Com dois gols de Fernanda, Flamengo goleia Peñarol e vai à final da Ladies Cup
Meninas da Gávea venceram por 4 a 1 em Campinas (SP)
O Flamengo não encontrou dificuldades para confirmar a classificação à final da Brasil Ladies Cup. Na tarde desta quinta-feira, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP), a equipe rubro-negra goleou o Peñarol por 4 a 1, com todos os gols marcados ainda no primeiro tempo. Mariana abriu o placar, Fernanda balançou as redes duas vezes e Layza completou a vitória, para depois as uruguaias descontarem com Tatiana Magallanes.
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Desde os primeiros minutos, o Flamengo controlou a partida e pouco sofreu defensivamente. Com maior posse de bola e intensidade no campo de ataque, a equipe transformou o domínio em vantagem antes do intervalo e praticamente definiu o confronto. O time escalado por Celso Silva teve: Vivi Holzel; Monalisa, Flávia Mota, Núbia e Jucinara; Djeni, Ju Ferreira e Kaylane; Mariana, Fernanda e Layza.
O Peñarol teve dificuldades para sair da pressão rubro-negra e criou poucas oportunidades ao longo dos 45 minutos iniciais. Enquanto isso, o Flamengo aproveitou as chances criadas para construir a goleada e administrar o resultado na etapa final. Fernanda foi o destaque com dois gols, mas o ataque contou com boa movimentação de Mariana, Djeni, Layza e Kaylane.
Com a vantagem construída ainda no primeiro tempo, o Flamengo aproveitou a etapa final para administrar o resultado e dar rodagem ao elenco. Logo no intervalo, o técnico promoveu seis alterações: Fabi Simões entrou no lugar de Djeni, Sofia substituiu Núbia, Maisa assumiu a vaga de Jucinara, Layza Cavalcanti entrou na posição de Flávia Mota, Brendha substituiu Fernanda e Anna Luiza entrou no lugar de Mariana. Já na reta final da partida, Kaylane também deixou o campo para a entrada de Letícia. As mudanças fazem parte do regulamento da Brasil Ladies Cup, que permite até oito substituições por equipe.
Com a vitória, o time carioca garantiu presença na decisão da Brasil Ladies Cup e agora espera o vencedor do duelo entre Palmeiras e Seleção do Paraguai, que se enfrentam às 20h desta quinta-feira. A final está marcada para domingo, às 20h, também no Brinco de Ouro da Princesa, enquanto a disputa pelo terceiro lugar será realizada às 16h.
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