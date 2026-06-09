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Dudinha é substituída após sentir dores no joelho em amistoso entre Brasil e Estados Unidos

Brasil e Estados Unidos se enfrentam na Arena Castelão

PorGiselly Correa BarataSão Paulo (SP)
09/06/2026 22:26
Atualizado há 1 minutos
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Atacante Dudinha durante Brasil x Japão, em 30 de maio, na Neo Química Arena. (Foto: Staff Images Woman/ CBF)
Atacante Dudinha durante Brasil x Japão, em 30 de maio, na Neo Química Arena. (Foto: Staff Images Woman/ CBF)

A atacante Dudinha, do San Diego Wave e da Seleção Brasileira, virou preocupação após um lance ainda no primeiro tempo no amistoso entre Brasil e Estados Unidos, na Arena Castelão, em Fortaleza. A craque sentiu o joelho e foi substituída por Bia Zaneratto.

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    • Aos 28 minutos, o Brasil estava com a bola, Dudinha disputou com Sonnett e elas tiveram contato físico. A brasileira caiu e logo sentiu dor no joelho. Imediatamente, os médicos da Seleção Brasileira foram à campo e a jogadora deixou o gramado aos prantos.

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    Uma das atletas mais promissoras da atualidade, Dudinha vive grande fase pela Amarelinha e seu clube. Aos 20 anos, ela é formada na base do São Paulo, tem passagem pelo Centro Olímpico, e está há menos de um ano na liga dos Estados Unidos. Nesta temporada, soma cinco gols e quatro assistências em 13 jogos.

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    Brasil e Estados Unidos fizeram um primeiro tempo de poucas chances claras e muitos duelos físicos. Isa Haas chegou a marcar aos 38, mas a arbitragem assinalou impedimento. Nos acréscimos, foi a vez de Lorena brilhar e evitar o gol norte-americano.

    * A matéria será atualizada quando a CBF divulgar o quadro clínico da atleta

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