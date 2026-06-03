Ronaldinho Gaúcho dá chapéu em piloto da F1 antes do GP de Mônaco

Se tem "rolê aleatório", Ronaldinho Gaúcho estará presente. Nesta quarta-feira (3), o pentacampeão com a Seleção Brasileira participou da Racing Stars Football Cup, partida beneficente que antecede as atividades do Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1 (F1). Em imagens compartilhadas nas redes sociais, o craque aparece dando um chapéu em Pierre Gasly, piloto da Alpine.

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Ronaldinho não foi o único craque do futebol a participar do evento. O brasileiro reencontrou Clarence Seedorf, com quem jogou no Milan, de 2008 a 2010, e no Atlético-MG, em 2012 e 2013. Porém, desta vez os dois estiveram de lados opostos do campo. Enquanto Seedorf foi o camisa 10 do time de pilotos, Gaúcho integrou o time Barbagiuans Monaco.

Jogo beneficente reuniu estrelas da Fórmula 1 e do futebol (Foto: Reprodução/ F1)

Carlos Sainz, da Williams, e Isack Hadjar, da Red Bull, também se arriscaram em campo, ao lado do brasileiro Felipe Massa e do filho Pipo Massa, que compete na Porsche Carrera Cup. Kimi Antonelli, da Mercedes, atual líder do torneio de pilotos, também marcou presença no estádio.

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A partida, que arrecada fundos para instituições de serviços de saúde na África e na Ásia, aconteceu no Stade Louis II, sede do Mônaco, e terminou com vitória do time de Ronaldinho Gaúcho por 6 a 2.

VÍDEO: O CHAPÉU QUE RONALDINHO GAÚCHO DEU NO PIERRE GASLY pic.twitter.com/8eFZHtAUFN — Blog Fórmula 1 (@blog_formula1) June 3, 2026

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F1 volta para sexta etapa da temporada

Para dar sequência à temporada de 2026, a Fórmula 1 volta à ação no Grande Prêmio do Mônaco durante os dias 5 a 7 de junho. A prova é realizada no Circuito de Mônaco, que receberá a sexta etapa do calendário.

Na liderança desde o GP do Japão, Kimi Antonelli se isola no topo do Mundial de Pilotos com 131 pontos conquistados. Seu companheiro de Mercedes, George Russell, aparece em segundo lugar com 88. Logo atrás, Charles Leclerc, da Ferrari, em terceiro colocado com 75 pontos.

SEXTA-FEIRA, 5 DE JUNHO

🏎️ Treino Livre 1 - 08h30 (de Brasília)

🏎️ Treino Livre 2 - 12h (de Brasília)

SÁBADO, 6 DE JUNHO

🏎️ Treino Livre 3 - 07h30 (de Brasília)

🏎️ Classificação - 11h (de Brasília)

DOMINGO, 7 DE JUNHO

🏎️ Corrida - A partir das 10h (de Brasília)

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