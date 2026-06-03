Ferrari anuncia renovação com piloto da F1 por múltiplos anos

Os rumores sobre possíveis contratações nunca deixam de rondar a Ferrari, e o nome de Max Verstappen frequentemente aparece entre as especulações. Enquanto isso, a escuderia italiana tratou de garantir a permanência de um de seus principais pilotos. Segundo anúncio desta quarta-feira (3), foi assinada a renovação de Charles Leclerc em um contrato de múltiplos anos.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

A parceria entre a Ferrari e Leclerc começou em 2016, quando o monegasco ingressou na Academia de Pilotos da equipe. Após a conquista do título da F2 em 2017, garantiu a entrada na Fórmula 1 no ano seguinte ao lado da Sauber, mas foi apenas em 2019 que o piloto enfim estreou com a escuderia.

A partir daí, o sucesso pareceu mais do que natural e, rapidamente, Charles foi deixando seu nome marcado na história da equipe. Aos 28 anos, ele se destaca como segundo piloto com mais corridas na F1 ao lado da equipe comandada por Frederic Vasseur, além de ser o segundo também em maior número de pole positions – atrás apenas de Michael Schumacher.

continua após a publicidade

— Charles faz parte da família Ferrari há muitos anos e esta renovação parece-nos algo muito natural. Ao longo destas temporadas, vimos o seu crescimento, tornando-se não só um dos pilotos mais fortes da Fórmula 1, mas também uma pessoa completamente integrada com a equipe e com tudo o que a Ferrari representa — afirmou Vasseur.

A renovação também foi celebrada pelo piloto, que, segundo a imprensa especializada, permanecerá na equipe italiana ao menos até o fim da temporada de 2031. Ao longo dessa trajetória, Leclerc acumulou triunfos, poles e momentos de protagonismo, mas também enfrentou frustrações causadas por problemas de confiabilidade e desempenho. O objetivo que ainda falta ser alcançado é justamente o mais importante: o título mundial da Fórmula 1.

continua após a publicidade

— Ser piloto da Ferrari é um sonho, mas também uma responsabilidade que jamais subestimo. Continuarei dando absolutamente tudo de mim para levar esta equipe de volta ao lugar que lhe pertence, no topo, por todos em Maranello e, acima de tudo, pelos tifosi, cuja paixão é o coração pulsante desta Scuderia — disse Leclerc.

O momento de maior proximidade com esse objetivo aconteceu em 2022. A Ferrari começou a temporada em alta, e Leclerc chegou a liderar o campeonato nas primeiras etapas. Com o passar do ano, porém, problemas mecânicos e decisões estratégicas custaram pontos importantes, enquanto Max Verstappen assumiu o controle da disputa. Ainda assim, o monegasco terminou a temporada como vice-campeão mundial, em sua melhor campanha na Fórmula 1.

➡️ GP de Mônaco marca milésima corrida da McLaren na F1

Próxima etapa da F1

O próximo compromisso de Leclerc na F1 está marcado para os dias 5 a 7 de junho, quando acontece o Grande Prêmio de Mônaco. A disputa volta a contar com três treinos livres, além da classificação tradicional no sábado, antes da prova principal. A corrida principal está marcada para as 10h (de Brasília) do domingo (7).

Charles Leclerc e Lewis Hamilton no GP de Miami pela F1 2026 (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)

🏎️ Aposte na vitória do brasileiro Gabriel Bortoleto na F1

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.